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Ciência

Infográfico: os ciclos de El Niño e La Ninã desde 1979

Enquanto o mundo se prepara para um "super El Niño" em 2026, confira como o fenômeno ocorreu nos últimos 47 anos

Por Bela Lobato 18 ago 2026, 14h00
Globo terrestre com as Américas em destaque, mostrando áreas do Oceano Pacífico e Atlântico com manchas laranja e vermelhas, indicando temperaturas elevadas da água, em um fundo de espaço estrelado.
 (Juan Gaertner/Science Photo Library/Getty Images)
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O El Niño é um dos fenômenos climáticos mais monitorados do mundo: pequenas variações na temperatura das águas do Pacífico são capazes de alterar padrões de chuva, seca e temperatura por todos os lados.

Sua fase oposta é a La Niña, fenômeno em que a água do Pacífico se resfria em relação à média. Ao longo das décadas, a La Niña ocorreu mais vezes. Ainda assim, os episódios de El Niño mais intensos deixaram marcas mais profundas no clima global. Na prática, mais do que a frequência com que o fenômeno ocorre, o que realmente importa é a força de cada evento.

Infográfico sobre o El Niño. À esquerda, texto Gabarito explica o fenômeno. Ao centro, mapa do Pacífico Equatorial com a área de medição do El Niño destacada entre 5°N e 5°S, e 170°W e 120°W. À direita, texto Sem Separatismo informa que a região Niño 3.4 tem 6,17 milhões de km², equivalente a 72% do Brasil, com um mapa do Brasil em branco e a região sul destacada em cinza escuro

É importante destacar que o El Niño não provoca o mesmo tipo de clima em todos os lugares — o que ele faz é aumentar a probabilidade de eventos climáticos extremos em diferentes regiões do mundo.

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No Brasil os efeitos do El Niño variam bastante de região para região. No Sul do país, o fenômeno tende a estar associado a chuvas acima da média e maior risco de temporais e enchentes. Já no Norte e em partes do Nordeste, o padrão costuma ser o oposto: períodos de estiagem mais prolongada, afetando diretamente a agricultura e o abastecimento de água.

Gráfico circular mostrando a intensidade dos fenômenos El Niño, Neutro e La Niña de 1979-80 a 2026-27. Cada ano é uma fatia, colorida em tons de vermelho para El Niño, marrom para Neutro e azul para La Niña, com a intensidade indicada por uma legenda central
(Caroline Aranha e Cristielle Luise/Superinteressante)
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Episódios de El Niño que marcaram a História

  • 1982-83: provocou uma seca severa na Austrália e na Indonésia, ao mesmo tempo em que causava enchentes no sul dos Estados Unidos. O aquecimento também contribuiu para a formação do furacão mais forte já registrado no Havaí até então.
  • 1997-98: ficou conhecido como um “super El Niño”, e foi um dos mais fortes já observados. O fenômeno provocou enchentes, secas e incêndios florestais em diversos continentes ao mesmo tempo. O calor recorde nos oceanos durante esse período é apontado como responsável pela morte de cerca de 16% dos recifes de coral do planeta.
  • 2015-16: coincidiu com as temperaturas globais mais altas já registradas até aquele momento. O período teve furacões destrutivos no Pacífico Norte, incêndios florestais na Indonésia, seca na Etiópia e em partes do Caribe, além do maior salto anual já medido nas concentrações de CO₂ na atmosfera – um exemplo de como essas oscilações climáticas também se conectam às emissões globais de gases de efeito estufa.

Fonte: Voronoi – gráfico de Julie R. Peasley com base em dados da Golden Gate Weather Services, dos Centros Nacionais de Informação Ambiental dos EUA e da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, dos EUA).

Um “Super El Niño” pode estar chegando em 2026

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TAGS:
Clima
El Niño
La Niña
Meio Ambiente
mudanças climáticas
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