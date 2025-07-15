Maior meteorito de Marte na Terra pode ser leiloado por R$ 22 milhões

Não sabe o que fazer com mais de R$ 20 milhões sobrando na sua conta bancária? Você pode dar um lance no leilão da maior pedra de Marte na Terra. O meteorito NWA 16788 pesa 24,6 kg, muito maior do que a maioria dos fragmentos marcianos já encontrados.

A pedra espacial vai à venda na tradicional casa de leilões Sotheby’s, que começou em 1744. A corretora britânica, que atualmente tem sede em Nova Iorque, estima que o meteorito pode ser leiloado por um preço módico entre US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 22 milhões).

Já dá para se registrar para dar um lance no site da Sotheby’s. O leilão do meteorito vai acontecer na quarta-feira, 16 de julho, junto de várias outras peças de história natural, como fósseis, rochas raras e ferramentas antigas de sapiens e neandertais.

Os meteoritos são pedaços de detritos espaciais que conseguiram sobreviver à jornada pela atmosfera da Terra, chegando à superfície do planeta. Basicamente, o que sobrou dos meteoroides, nome que essas pedras recebem quando estão no espaço.

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Rochas vindas de Marte são especialmente raras: enquanto mais de 77 mil meteoritos de várias fontes espaciais já foram reconhecidos oficialmente, menos de 400 deles vieram do planeta vermelho.

Fruto de impacto de asteroide

A pedra de Marte indo a leilão é 70% maior do que o segundo maior meteorito marciano já encontrado aqui na Terra. Ela é tão grande que representa cerca de 6,5% de todos os materiais do planeta vermelho já encontrados em superfície terrestre.

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Esse meteorito foi descoberto em 2023 na região de Agadèz, no Níger, no deserto do Saara. Um fragmento dele foi enviado para o Museu de Astronomia de Xangai, na China, para análise. Ele foi validado como um meteorito marciano oficial em 2025.

A análise da composição do meteorito leva os cientistas a acreditarem que essa rocha provavelmente foi arrancada da superfície marciana por um impacto de asteroide, tão forte que transformou 21% do volume da rocha de feldspato em vidro.

De acordo com estimativas, só há 19 crateras em Marte grandes o suficiente para causar o choque necessário para a formação desse meteorito.

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O meteorito percorreu cerca de 220 milhões de quilômetros desde sua saída de Marte até chegar ao Saara. Não dá para saber quando essa rocha espacial aterrissou na Terra, mas os poucos sinais de desgaste terrestre do NWA 16788 sugerem uma chegada relativamente recente para o meteorito. Os poucos sinais de fricção foram causados durante a rápida descida do material pela atmosfera do planeta.

É a maior rocha de Marte já encontrada na Terra, e vai ser leiloada pelo maior preço de oferta. “Seria uma pena se isso desaparecesse no cofre de um oligarca. Ela pertence a um museu, onde pode ser estudada e apreciada por crianças e famílias do público geral”, opinou o professor de paleontologia da Universidade de Edimburgo Steve Brusatte, em entrevista à CNN. A amostra enviada para a China continua no país, que vai poder continuar estudando a rocha.

Em fevereiro de 2021, outro meteorito de Marte foi leiloado, pela Christie’s. Seu preço excedeu bastante a estimativa da casa de leilões, que imaginava um lance vencedor em torno de US$ 30 mil e US$ 50 mil. No fim, a rocha marciana foi comprada por US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão).

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