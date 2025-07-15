Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Maior meteorito de Marte na Terra pode ser leiloado por R$ 22 milhões

O meteorito, encontrado no deserto de Saara, pesa 24 kg, o que representa quase 6% de toda a massa de meteoritos marcianos já encontrados na Terra.

Por Eduardo Lima 15 jul 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia do meteorito NWA 16788.
 (Sotheby's/Divulgação)
Continua após publicidade
Maior meteorito de Marte na Terra pode ser leiloado por R$ 22 milhões Priorizar nos meus resultados Google

Não sabe o que fazer com mais de R$ 20 milhões sobrando na sua conta bancária? Você pode dar um lance no leilão da maior pedra de Marte na Terra. O meteorito NWA 16788 pesa 24,6 kg, muito maior do que a maioria dos fragmentos marcianos já encontrados.

A pedra espacial vai à venda na tradicional casa de leilões Sotheby’s, que começou em 1744. A corretora britânica, que atualmente tem sede em Nova Iorque, estima que o meteorito pode ser leiloado por um preço módico entre US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 22 milhões).

Já dá para se registrar para dar um lance no site da Sotheby’s. O leilão do meteorito vai acontecer na quarta-feira, 16 de julho, junto de várias outras peças de história natural, como fósseis, rochas raras e ferramentas antigas de sapiens e neandertais.

Os meteoritos são pedaços de detritos espaciais que conseguiram sobreviver à jornada pela atmosfera da Terra, chegando à superfície do planeta. Basicamente, o que sobrou dos meteoroides, nome que essas pedras recebem quando estão no espaço.

Siga
Continua após a publicidade

Rochas vindas de Marte são especialmente raras: enquanto mais de 77 mil meteoritos de várias fontes espaciais já foram reconhecidos oficialmente, menos de 400 deles vieram do planeta vermelho.

Fruto de impacto de asteroide

A pedra de Marte indo a leilão é 70% maior do que o segundo maior meteorito marciano já encontrado aqui na Terra. Ela é tão grande que representa cerca de 6,5% de todos os materiais do planeta vermelho já encontrados em superfície terrestre.

Continua após a publicidade

Esse meteorito foi descoberto em 2023 na região de Agadèz, no Níger, no deserto do Saara. Um fragmento dele foi enviado para o Museu de Astronomia de Xangai, na China, para análise. Ele foi validado como um meteorito marciano oficial em 2025.

A análise da composição do meteorito leva os cientistas a acreditarem que essa rocha provavelmente foi arrancada da superfície marciana por um impacto de asteroide, tão forte que transformou 21% do volume da rocha de feldspato em vidro.

De acordo com estimativas, só há 19 crateras em Marte grandes o suficiente para causar o choque necessário para a formação desse meteorito.

Continua após a publicidade

O meteorito percorreu cerca de 220 milhões de quilômetros desde sua saída de Marte até chegar ao Saara. Não dá para saber quando essa rocha espacial aterrissou na Terra, mas os poucos sinais de desgaste terrestre do NWA 16788 sugerem uma chegada relativamente recente para o meteorito. Os poucos sinais de fricção foram causados durante a rápida descida do material pela atmosfera do planeta.

É a maior rocha de Marte já encontrada na Terra, e vai ser leiloada pelo maior preço de oferta. “Seria uma pena se isso desaparecesse no cofre de um oligarca. Ela pertence a um museu, onde pode ser estudada e apreciada por crianças e famílias do público geral”, opinou o professor de paleontologia da Universidade de Edimburgo Steve Brusatte, em entrevista à CNN. A amostra enviada para a China continua no país, que vai poder continuar estudando a rocha.

Em fevereiro de 2021, outro meteorito de Marte foi leiloado, pela Christie’s. Seu preço excedeu bastante a estimativa da casa de leilões, que imaginava um lance vencedor em torno de US$ 30 mil e US$ 50 mil. No fim, a rocha marciana foi comprada por US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão).

Continua após a publicidade

Planeta 9: existe um mundo escondido no nosso Sistema Solar?

Publicidade
TAGS:
Astronomia
Marte
meteoritos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).