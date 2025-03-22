O meteorito NWA 15915 foi encontrado em 2023 no noroeste da África. Desde então, sua origem tem sido um mistério para os cientistas.

A maioria dos asteroides que cai na Terra tem origens em comum. Esses pedaços de rochas espaciais normalmente vem de asteroides maiores, da Lua, de Marte ou de outros planetas do Sistema Solar. Só 0,2% das pedras do espaço encontradas na Terra não entram em nenhuma dessas categorias. O NWA 15915 (NWA é sigla para “Northwest Africa, ou noroeste da África, sem relação com o grupo de hip-hop dos anos 1980) faz parte desse time seleto.

Agora, em entrevista a reportagem publicada no site NewScientist, a pesquisadora Jennifer Mitchell e sua equipe da Universidade de Minnesota acreditam que esse meteorito raro é uma relíquia de um exoplaneta que não existe mais. As propriedades geológicas do NWA 15915 indicam que ele provavelmente surgiu em um planeta parecido com Mercúrio.

A rocha espacial foi analisada com um microscópio eletrônico. Isso não significa que o equipamento tem uma tela digital, e sim que ele realiza suas observações a partir de feixes de elétrons, e não de luz. Por causa disso, esses microscópios de elétrons são bem mais potentes que outros instrumentos mais comuns.

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Veio de Mercúrio (mas não o nosso)

A análise da rocha a partir do microscópio eletrônico e de imagens feitas por instrumentos de espectroscopia revelou uma composição distinta das rochas de Mercúrio, mas o meteorito claramente foi formado em um ambiente parecido com o planeta do nosso Sistema Solar. Ele definitivamente não foi formado no centro-sul da Argélia, que é onde a pedra espacial de quase 3 kg foi encontrada.

Uma das coisas que os cientistas conseguiram perceber nessa análise é que a rocha espacial foi formada em um ambiente com pouco oxigênio, similar ao de Mercúrio. Também há uma mistura bem única de minerais com propriedades magnéticas e com cristais grandes, o que indicam que as pedras perderam calor lentamente. Essas características também são muito presentes em rochas originadas em Mercúrio.

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Essas descobertas foram divulgadas na Conferência de Ciência Lunar e Planetária de 2025, que aconteceu no Texas entre os dias 10 e 14 de março. Além do meteorito NWA 15915, Mitchell também apresentou outra rocha espacial, chamada Ksar Ghilane 022, que tem características similares mas propriedades magnéticas diferentes do meteorito encontrado na Argélia. Isso pode significar que ela surgiu em outro planeta parecido com Mercúrio.

Por enquanto, essa pesquisa só foi exposta em uma conferência. Ainda falta publicar os dados em um periódico acadêmico revisado por pares. Como o meteorito chegou até o Sistema Solar continua um grande mistério.

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