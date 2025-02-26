Por que não comemos a carne de animais carnívoros?

A maioria dos animais que os seres humanos comem – vacas, galinhas e porcos – são herbívoros ou onívoros. Você não vai ver alguém fazendo churrasquinho de leão e onça (até porque matar animais silvestres é crime ambiental no Brasil).

Mesmo assim, alguns Homo sapiens ao redor do mundo comem animais carnívoros. Carne de urso é consumida em alguns lugares do hemisfério norte, e crocodilos e jacarés são quitutes gastronômicos nos Estados Unidos, na China, na Etiópia e na Austrália.

Além disso, a maioria dos peixes consumidos por seres humanos são predadores que se alimentam de outros peixes, com dietas estritamente carnívoras.

Mas é inegável que há uma preferência pelos animais herbívoros. Algumas hipóteses explicam isso, que passam desde o gosto da carne dos carnívoros até proibições compartilhadas por diferentes religiões.

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Não compensa (e nem parece boa)

Como nós, os animais vivem suas vidas em contato com vários microrganismos, alguns inofensivos e outros perigosos. A poluição do habitat dos bichanos também pode causar contaminação com metais pesados, que podem ser danosos para eles e para os seres humanos que vão consumi-los.

Os animais carnívoros não só carregam seus próprios microrganismos durante a vida, mas também acumulam os micróbios e parasitas dos outros animais que eles comem. Quanto mais no topo da cadeia alimentar, mais o predador acumulou possíveis patógenos das presas.

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Esse tipo de contaminação já é um problema para os humanos quando comem animais herbívoros – comer carne contaminada com fezes de porcos ou frangos pode levar à infecção com salmonela. No caso dos superpredadores, que ocupam o topo da cadeia alimentar, esse perigo só aumenta.

E não é só saúde: muitos carnívoros só não são gostosos. Os predadores, que tendem a ser mais magros e fortes que suas presas, costumam ter menos gordura e fibras musculares mais grossas. Isso significa que a carne dos carnívoros tende a ser mais dura e menos saborosa.

Um dos principais motivos para não comer carnívoros é a ineficiência da prática. Já é um baita gasto ecológico e energético criar bovinos, suínos e aves para consumo. São empregados mais de 15 mil litros de água para produzir um quilo de carne bovina. Pegar essa carne (que já é difícil de conseguir) e usá-la para alimentar um leão para, então, comer sua carne, não faz muito sentido.

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Isso é explicado por um conceito básico da biologia, os níveis tróficos. Os níveis mais baixos, ocupados pelos produtores, exigem menos energia para sustentar a vida. Quando os predadores começam a se alimentar dos animais herbívoros, a energia inicial vai se perdendo entre os níveis tróficos. Os carnívoros exigem mais energia do que os herbívoros, e isso não só é ineficiente como é caro.

Outro aspecto importante é a religião. Tanto o judaísmo como o islamismo têm proibições para o consumo de predadores. O que dita nossa dieta, na maioria das vezes, é a cultura. Todos esses motivos provavelmente se somam uns aos outros e criam um grande tabu cultural, contra o consumo de carnívoros.

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