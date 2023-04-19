Remédio se torna tóxico no espaço

A EpiPen é uma caneta que tem epinefrina, um remédio broncodilatador e estimulante cardíaco, dentro: ela serve para injetar essa substância em pessoas que estejam sofrendo um choque anafilático. Já salvou muitas vidas pelo mundo.

Mas, se for exposta à radiação do espaço, a epinefrina se decompõe: 13% dela vira ácido benzoico, uma substância que pode ser tóxica se injetada. A descoberta foi feita por cientistas da Universidade de Ottawa, de um modo curioso: eles analisaram EpiPens que haviam sido enviadas ao espaço por estudantes canadenses em parceria com a Nasa.

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