Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Robô Perseverance detecta “mini-relâmpagos” em Marte pela primeira vez; ouça

A confirmação de atividade elétrica no Planeta Vermelho foi feita por meio de áudio. Mas os raios marcianos em nada se parecem com os terrestres.

Por Bruno Carbinatto 1 dez 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Fotografia de evidências de faíscas em redemoinhos de poeira em Marte.
Uma tempestade de areia marciana. (NASA/JPL/Caltech/Universidade do Arizona/Reprodução)
Continua após publicidade
Robô Perseverance detecta “mini-relâmpagos” em Marte pela primeira vez; ouça Priorizar nos meus resultados Google

“Existe vida em Marte?”, indagou uma vez David Bowie. Uma pergunta igualmente intrigante é: existem relâmpagos em Marte?

Faz anos que cientistas suspeitam da existência de atividade elétrica no Planeta Vermelho, mas só agora a confirmação chegou. O robô Perseverance, da Nasa, captou o som de relâmpagos em Marte, fazendo dele o quarto planeta do Sistema Solar a ter atividade elétrica confirmada – além da Terra, Saturno e Júpiter também integram o grupo eletrizado.

Mas os raios marcianos não são iguais aos luminosos e imponentes relâmpagos terrestres. Na verdade, trata-se de pequenas e discretas descargas elétricas, numa escala de centímetros, parecidas com faíscas e apelidadas de “mini-relâmpagos”. Infelizmente, não há registros visuais deles: a detecção foi feita por meio de áudios.

Choque marciano

Siga

Na Terra, relâmpagos se formam quando partículas de gelo e água nas nuvens de chuva acumulam energia e ficam eletrizadas ao raspar umas nas outras, da mesma forma que uma bexiga acumula energia estática quando é esfregada. Esse processo é chamado de efeito triboelétrico.

Por décadas, cientistas debatiam se algo parecido acontecia em Marte: partículas de poeira e areia, que são abundantes na atmosfera marciana, poderiam acumular estática ao raspar umas nas outras durante ventanias e tempestades de areia. No entanto, o fenômeno nunca foi detectado diretamente, apesar de tentativas anteriores.

Continua após a publicidade

Agora, uma resposta ao mistério foi possível graças ao robô Perseverance, da Nasa, que está explorando a superfície marciana desde 2021. O rover não tem um aparelho específico para detectar atividade elétrica, mas carrega consigo um microfone que registra periodicamente os sons do nosso vizinho cósmico.

Foi usando esses áudios que cientistas detectaram indícios de eventos elétricos. A descoberta foi descrita em detalhes num artigo do periódico Nature.

Continua após a publicidade

A equipe analisou 28 horas de áudio em busca de pistas acústicas condizentes com eletricidade, e identificou 55 eventos do tipo. Em 54 dessas detecções, os ventos estavam intensos – correspondendo assim com o modelo que prevê que as ventanias são essenciais para eletrificar as partículas de poeira.

Você pode ouvir o fenômeno no áudio abaixo, captado pela Perseverance. O “relâmpago” é o estalido mais alto que ocorre aos 10 segundos; os outros sons são o vento e o barulho das partículas batendo no robô.

Continua após a publicidade

Diferentemente da Terra, Marte tem apenas “mini-raios”, mais parecidos com pequenas faíscas. Se um astronauta tivesse contato com eles, não seria fatal: na verdade, a sensação provavelmente seria parecida com a de levar um choque ao tocar na maçaneta.

No nosso planeta, esses mini-relâmpagos também podem acontecer com partículas de areia durante ventanias, especialmente em desertos, mas são mais raros e com descargas quase insignificantes. Em Marte, porém, a atmosfera fina torna-os mais frequentes, já que exige menos estática acumulada para gerar as faíscas.

Além da Terra, Saturno, Júpiter e agora Marte, há suspeitas de que Netuno e Urano também tenham atividade elétrica.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Astronomia
Marte
NASA
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).