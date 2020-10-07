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Cultura

Algum alimento além do milho estoura e vira pipoca?

Estourar, vários grãos estouram. Ficar gostoso é outra história. (De brinde, veja, a pipoca do saquinho rosa estourar em um canhão.)

Por Bruno Carbinatto 7 out 2020, 07h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
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 (Jullia de Sá/Superinteressante)
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Algum alimento além do milho estoura e vira pipoca? Priorizar nos meus resultados Google

Sim, vários outros grãos estouram quando em altas temperaturas. Sorgo, quinoa, arroz selvagem, amaranto e trigo-mourisco são alguns exemplos – mas spoiler: nenhum se transforma em uma pipoca tão suculenta como o milho.

Para um grão pipocar, são necessários três fatores: grande quantidade de água em seu interior, bastante amido e um pericarpo (a casca) duro e resistente. Quando aquecida, a água encapsulada vira vapor, mas não consegue escapar.

Aos poucos, a pressão interna do grão aumenta até ao ponto de romper a casca, causando uma explosão violenta. Quando o amido gelatinoso do interior entra em contato com o ar externo, ele esfria rapidamente e assume a forma sólida e fofinha que comemos.

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A pipoca de milho é tão boa porque o grão tem uma boa quantidade de amido e água, o que o permite crescer um bocado. Outros grãos, como sorgo, também se transformam em pipocas maiores que seus grãos, apesar de ainda não expandirem tanto quanto o milho.

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Ingredientes como quinoa, arroz selvagem e amaranto também pipocam, mas a quantidade de amido em seu interior é menor, de modo que as pipocas não são muito maiores que os grãos em si. Esses alimentos podem ser usados por chefs para decorar e trazer crocância a pratos e saladas, por exemplo.

Por fim, ao contrário do que alguns acreditam, a famosa pipoca doce de saquinho não é feita de arroz. Ela é produzida do milho mesmo – mas em forma de canjica. Para estourá-la, utiliza-se um canhão. E não, a palavra não está no sentindo figurado. Dê uma olhada no minuto 1:41 do vídeo abaixo.

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Pergunta de @silviabressan, via Instagram

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TAGS:
comida
milho
pipoca
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