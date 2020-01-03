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Ciência

Algum outro animal enterra os mortos?

Não. Mas alguns mamíferos realizam velórios.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jan 2020, 10h58 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
 (Augusto Zambonato/Superinteressante)
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Não. Até onde se sabe, o Homo sapiens é a única espécie que faz enterros. Alguns animais realizam o equivalente a um velório – mas deixam o cadáver se decompor a céu aberto após o ritual. Alguns exemplos:

Em março de 2017, na Zâmbia, sul da África, uma fêmea de chimpanzé foi vista limpando os dentes do corpo de seu filho adotivo – que morreu de pneumonia aos 9 anos. A irmã da criança manteve-se ao lado do corpo, vigiando os arredores.

Em 2012, quando um chimpanzé macho matou um bebê de três meses no zoológico de Los Angeles, a mãe carregou o corpo do recém-nascido por dias, até a putrefação torná-lo irreconhecível. Os cuidadores do local deixaram a criança morta com a fêmea propositalmente, para não interferir no ritual.

Em 2003, os restos mortais de Eleanor, matriarca de um grupo de elefantes, foram visitados e tocados carinhosamente por colegas de outros cinco grupos. O comportamento foi verificado por pesquisadores do grupo de conservação Save the Elephants. Elefantes já foram vistos visitando ossos muito tempo a após a decomposição das carcaças.

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Os golfinhos também mantêm vigília em torno de seus mortos enquanto os corpos estão boiando próximos à superfície da água. Depois, eles geralmente afundam.

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animais
Biologia
Comportamento animal
morte
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