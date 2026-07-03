Algum país produz toda a sua comida?

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Só a Guiana. Ele é o único país capaz de produzir quantidade suficiente de todos os sete grupos de alimentos considerados essenciais. São eles: vegetais; frutas; laticínios; carnes; peixes e frutos do mar; legumes, castanhas e sementes; e alimentos ricos em amido.

Um país autossuficiente é aquele que consegue produzir, no próprio território, todos os grupos alimentares em quantidades suficientes para alimentar a própria população. Isso reduz a dependência de importações e garante a segurança alimentar – o que é importante para momentos de crise ou eventos globais que possam afetar o transporte de comida.

A Guiana possui um terreno fértil para agricultura e boa produção de peixes e frutos do mar. Mas o que garante sua autossuficiência é a população de apenas 850 mil pessoas – menos que o município de João Pessoa.

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Segundo um estudo publicado no periódico Nature, que avaliou 186 países, mais de um terço das nações só consegue produzir, no máximo, dois grupos alimentares domesticamente. Mesmo a China, considerada uma potência na produção de alimentos, depende de outros países para obter produtos derivados de leite.

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O Brasil é autossuficiente em cinco categorias, mas peca em vegetais e peixes e frutos do mar. O principal exportador de peixe para o Brasil é o Chile, enquanto quem manda os vegetais é o Peru.

Existem seis nações que não atingem as necessidades domésticas de nenhum grupo alimentar: Afeganistão, Iraque, Iêmen, Emirados Árabes Unidos e Macau. O clima árido, existência de conflitos e a pequena área territorial (Macau tem apenas 33 km²) são fatores que limitam a produção de comida.

Abaixo, confira quantos grupos alimentares cada país produz internamente.

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Fonte: artigo “Gap between national food production and food-based dietary guidance highlights lack of national self-sufficiency”