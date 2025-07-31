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Ciência

Como é o núcleo dos planetas gasosos do Sistema Solar?

Não sabemos com certeza, mas temos algumas pistas.

Por Bruno Vaiano 31 jul 2025, 14h42
Ilustração 3D de um sistema de planetas orbitando um planeta maior ao centro.
 (Sefa Ozel/Getty Images)
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Como é o núcleo dos planetas gasosos do Sistema Solar? Priorizar nos meus resultados Google

É provável que haja um núcleo sólido rochoso no miolo desses grandões, mas não há consenso sobre a composição química e outras propriedades desse caroço.

Por exemplo: por muitas décadas, acreditou-se que o núcleo de Júpiter tinha, no máximo, 10 vezes a massa da Terra. A partir de 2016, porém, dados da sonda Juno reveleram um cenário diferente: um núcleo maior, com algo entre 7 e 25 vezes a massa do nosso planeta, e cujo volume pode ocupar algo entre 30% e 50% do diâmetro total do orbe (ou seja, um baita caroço). Além disso, parece se tratar de um núcleo difuso, sem uma fronteira clara com o gás ao redor

Pergunta de Caetano Trindade de Sá Menezes, via e-mail

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