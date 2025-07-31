Como é o núcleo dos planetas gasosos do Sistema Solar?

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É provável que haja um núcleo sólido rochoso no miolo desses grandões, mas não há consenso sobre a composição química e outras propriedades desse caroço.

Por exemplo: por muitas décadas, acreditou-se que o núcleo de Júpiter tinha, no máximo, 10 vezes a massa da Terra. A partir de 2016, porém, dados da sonda Juno reveleram um cenário diferente: um núcleo maior, com algo entre 7 e 25 vezes a massa do nosso planeta, e cujo volume pode ocupar algo entre 30% e 50% do diâmetro total do orbe (ou seja, um baita caroço). Além disso, parece se tratar de um núcleo difuso, sem uma fronteira clara com o gás ao redor

Pergunta de Caetano Trindade de Sá Menezes, via e-mail