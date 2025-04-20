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Ciência

Como funcionam os “bloqueadores de odores sanitários” tipo FreeCô?

Usando química simples – tão simples que você deve até ter acertado essa questão no colégio.

Por Eduardo Lima 20 abr 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo cinza, de uma mão feminina segurando uma embalagem spray de bloqueador de odores.
 (Byrdyak/Getty Images)
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Como funcionam os “bloqueadores de odores sanitários” tipo FreeCô? Priorizar nos meus resultados Google

É muito simples: água e óleo não se misturam, e o bloqueador é composto de óleos essenciais cheirosinhos, extraídos de plantas. Assim, ele cria uma película fina por cima da água do vaso sanitário – capaz de reter o aroma assaz desagradável do submarino que você lançou ao mar.

Esses produtos devem ser borrifados sobre a água da privada antes do no 2. Não adianta criar uma camada protetora depois que o cheiro já escapou. Água e óleo não se dão bem porque a H2O é uma molécula polar: os dois átomos de hidrogênio ficam em um canto com carga elétrica positiva, enquanto o de oxigênio pende mais para o negativo.

É por isso, diga-se, que ela é tão boa em dissolver outras substâncias. Se você é negativo, curte o lado positivo da H2O, e vice-versa. As moléculas do óleo, por outro lado, são apolares. Como não curtem nem cargas positivas nem cargas negativas, acabam não se dissolvendo. Por fim: o óleo do bloqueador também precisa ser menos denso que a água, para não afundar.

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Pergunta de @mirla.vmenezes, via Instagram.

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Fonte: Guto Cunha, diretor de marketing da Freebrands, empresa responsável pela fabricação do FreeCô.

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Química
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