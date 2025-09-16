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Ciência

Existem infinitas cores?

Haja paletas Pantone.

Por Bela Lobato 16 set 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Ilustração, em fundo rosa claro, de um pônei unicórnio derramando um líquido nas cores do arco-íris.
 (Kézia Mausolf/Superinteressante)
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Sim, mas ninguém consegue enxergar todas elas. O olho humano é capaz de distinguir 10 milhões de cores – o que é muito, mas não infinito. 

Pense assim: você pode dividir o espaço entre o 0 e o 1 em infinitas partes, que resultam em frações como 0,1, 0,637 ou 0,987571. O espectro de cores também é assim. 

Cada tonalidade corresponde a um comprimento de onda (ou a uma mistura deles) dentro do espectro visível da luz. As ondas mais curtas são percebidas como violeta, enquanto as mais longas são tons avermelhados. Entre as duas, há o arco-íris inteiro. 

A questão é que não existe uma divisão objetiva entre o amarelo e o laranja, ou entre o azul-bebê e o azul-piscina. Assim como as casas decimais do zero ao um, o espectro entre duas cores pode ser detalhado ao infinito. 

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Aí não tem Pantone que dê conta de classificar. Mas tudo bem: para nós, o que importa são as cores que conseguimos diferenciar. Se não dá para captar as nuances entre dois tons parecidos, eles são a mesma cor aos nossos olhos. 

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Os humanos têm estruturas no fundo da retina chamadas de “cones” que são sensíveis a três faixas do espectro eletromagnético (vermelho, verde e azul). A combinação entre elas é o que nos permite perceber milhões de cores. 

Malformações nos cones podem mudar o que o indivíduo enxerga, causando diferentes tipos de daltonismo. Outros animais têm mais tipos de cones e podem enxergar cores muito diferentes das que a maioria dos humanos vê. Algumas aves e insetos, por exemplo, captam o ultravioleta, invisível para nós.

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Ainda assim, é improvável que exista alguma espécie capaz de detectar todas as frequências do espectro eletromagnético – que vai muito além da luz visível, incluindo ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, raios-X e muito mais.

Pergunta de Pedro Zuben, Rio Claro (SP)

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Ciência
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