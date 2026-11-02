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Comportamento

Manual: como fazer um bom molho de tomate

O melhor para impressionar a família no almoço de domingo ou festas de fim de ano.

Por Rafael Battaglia 2 nov 2026, 09h20
Três tomates vermelhos vibrantes com caules verdes e folhas pequenas, dispostos sobre uma superfície escura, com foco nos detalhes da textura da casca e dos caules
 (Allen Rad/Getty Images)
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A base

Uma cebola roxa, um ramo de alecrim, folhas de louro, dentes de alho picados e uma faca de cozinha sobre uma tábua de madeira, com um armário e garrafas ao fundo
(Impacieente/Superinteressante)

Comece com fogo baixo, para que o azeite incorpore os sabores do alho e da cebola (ralados ou picados). Para um sabor mais suave, opte por dentes de alho inteiros. Espere-os tostar e retire-os antes de continuar a receita. Nessa etapa, dá pra colocar um pouco de pimenta calabresa e ervas secas que aguentam calor, como louro e um pouco de tomilho.

O tomate

Ilustração de um tomate fresco, uma garrafa de passata e uma lata de tomates pelados sobre uma superfície amarela, com fundo azul claro
(Impacieente/Superinteressante)

Evite molhos prontos, de saquinho – podem ser ultraprocessados. Use tomates do tipo italiano ou Débora, picados (retirar as sementes diminui a acidez do molho). Eles devem estar maduros, mas não molengas. Uma opção são os tomates em lata (sem pele e maduros), a polpa ou a passata, que é um purê de tomate levemente cozido e já peneirado.

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No fogo

Panela prateada com molho de tomate vermelho fervendo sobre chamas alaranjadas, com rodelas de cenoura e flocos brancos caindo. Ao lado, um pacote verde de EXTRATO DE TOMATE com desenhos de tomates
(Impacieente/Superinteressante)

Adicione sabor com pedaços de cebola e cenoura, manjericão e casca de parmesão. Use nacos grandes para retirá-los depois. Aqui também entra um pouco de extrato de tomate – passata concentrada bastante cozida, com sabor intenso e levemente adocicado. Dá pra fazer molho só com extrato? Sim, mas só se você diluí-lo bem.

Finalização

Ilustração de uma cozinha com um molho vermelho sendo batido em uma panela no fogão. Ao lado, uma garrafa de azeite e pedaços de manteiga sobre a bancada amarela
(Impacieente/Superinteressante)
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Com a panela parcialmente tampada, deixe no fogo médio para baixo por ao menos 20 min (panelas fundas são ideais para cozimentos lentos). Com um mixer, ajuste a textura do molho (mais ou menos pedaçudo). Um pouco da água do macarrão, cheia de amido, e manteiga encorpam o caldo. Retire o manjericão que ferveu e troque por folhas frescas.

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Para saber mais – Mangia che ti fa bene!

Quer frescor? Tomates in natura podem entrar do meio para o final da receita. Outra opção é ralar tomate cru e temperar com sal.

Dá para assar os tomates no forno ou na air fryer, com um pouco de azeite, antes de incorporá-los ao molho. O sabor fica doce e intenso.

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Açúcar apenas mascara a acidez do molho. O segredo é usar tomates maduros e cozinhar bem. Use cenoura em molhos ácidos.

Há muitas maneiras de preparar um molho, com ingredientes e tempos distintos. Entenda a técnica para poder testar diferentes receitas.

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TAGS:
comida
culinária
macarrão
Manual
receita
tomate
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