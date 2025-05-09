O centro da Lua é quente como o da Terra?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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O núcleo do nosso satélite é um bocado quente para os parâmetros humanos, mas não faz cócegas no verão dantesco que rola abaixo dos nossos pés: são 1.400 ºC, contra os 5.400 ºC no centro da Terra – aproximadamente a mesma temperatura da superfície do Sol.

Sua composição química é majoritariamente ferro e níquel. Ele se divide em um núcleo interno sólido de 480 km de diâmetro e um núcleo externo viscoso que adiciona 180 km, totalizando 660 km. São dimensões humildes em relação às do núcleo da Terra, com seus quase 7.000 km, mas lembre-se: o diâmetro da Lua como um todo é quatro vezes menor que o da Terra.

Na Terra, é o movimento dos metais líquidos no núcleo externo que gera o campo magnético responsável por nos proteger de formas nocivas de radiação do Sol. Na Lua, essa camada é pequena e inativa, incapaz de proteger a superfície do astro.

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Planetas, satélites e outros corpos rochosos massivos tendem a esfriar com o passar de bilhões de anos, conforme emitem calor para o vácuo do espaço. Quanto menor o pedregulho, menos tempo de geladeira ele precisa, naturalmente – razão pela qual o núcleo lunar é mais frio que o terrestre.

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A Lua também é dividida em crosta, manto e núcleo. A crosta, que é a casquinha rochosa externa, varia entre 60 km e 100 km de diâmetro. Mais do que a Terra, com sua média de 40 km nos continentes. No fundo dos oceanos, há trechos de leito em que apenas 5 km de crosta separam a água do manto incandescente lá embaixo.

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Fonte: Canadian Lunar Research Network (CLRN); Lunar and Planetary Institute (LPI);