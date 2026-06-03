Os 21 animais que mais matam humanos

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Introdução Descubra quais são os animais mais letais para os humanos. O ranking global revela uma verdade surpreendente: não são tubarões ou onças, mas sim seres que transmitem doenças. O mosquito-prego, vetor da malária, lidera com 669 mil mortes anuais. Uma análise reveladora dos dados globais.

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Mais de 1,5 milhão de mortes anuais por animais no mundo. Conflitos entre humanos respondem por um terço dessas fatalidades. Esqueça tubarões e aranhas: eles não estão entre os maiores assassinos. Os verdadeiros vilões são animais vetores de doenças graves. O mosquito-prego, transmissor da malária, mata 669 mil pessoas por ano.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em todo o mundo, cerca de 1,5 milhão de pessoas são mortas por animais a cada ano. Cerca de um terço dessas mortes são provocadas pela nossa própria espécie – ou seja, por conflitos entre humanos.

E, se você está pensando que os responsáveis pelas outras mortes são bichos com fama de malvados como tubarões, aranhas e onças, você pode se surpreender. Na prática, eles não provocam tanto estrago.

Os verdadeiros “vilões” são animais que carregam microrganismos que causam doenças graves. Mesmo pequenino, o mosquito-prego, por exemplo, que também é conhecido como carapanã, transmite malária, doença que mata cerca de 669 mil pessoas por ano no mundo.

Os números são do portal Our World in Data, e uma explicação da metodologia de coleta dos dados está disponível em inglês.

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