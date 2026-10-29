Os animais temperam a comida?
Há pelo menos um caso documentado de animais bancando a Palmirinha.
Há pelo menos um caso documentado de animais bancando a Palmirinha. Em um experimento feito na década de 1950, pesquisadores deixavam frequentemente batatas-doces e outras guloseimas para macacos-japoneses (Macaca fuscata) nas praias da ilha de Kojima, no norte do Japão. A maioria dos macaquinhos comia os vegetais assim que chegavam, com areia e tudo.
Até que uma jovem fêmea, apelidada de Imo, passou a lavar a refeição em um riacho próximo antes de comer. O comportamento foi sendo aprendido e imitado por outros macacos jovens da ilha, até que, alguns anos depois, quase todos os animais lavavam as batatas.
No início, era mais comum usar a água doce do riacho para retirar a areia. Às vezes, no entanto, os macaquinhos lavavam no próprio mar. Alguns anos depois, os cientistas notaram que todos preferiam usar o oceano. O motivo? Provavelmente, a água salgada adicionava um temperinho no almoço.
Pergunta de @christianalban, via Instagram.
Fonte: artigo “Newly-acquired pre-cultural behavior of the natural troop of Japanese monkeys on Koshima islet”