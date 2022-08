Por que o fundo das garrafas de vinho é côncavo?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

A cavidade não é um apoio para o polegar na hora de servir vinho nem influencia no sabor da bebida. Na verdade, é uma herança do tempo em que as garrafas eram feitas de modo artesanal, por sopradores de vidro.

Para se tornar moldável, o vidro precisa atingir 900 ºC. Não dá para pegar na mão. Por isso, o artesão usa um grande cano de metal para manipular a peça sem se queimar (e também para soprar o ar lá dentro, de modo a deixar a garrafa oca).

Dependendo da técnica usada na fabricação, esse cano fica grudado no fundo da garrafa, e não na boca (segure a quinta série que mora em você: não há maldade aqui).

Quando o artesão remove o cano, já com o vidro esfriando, fica uma cicatriz na peça. Uma região de vidro irregular, como nosso umbigo no local onde entrava o cordão umbilical.

Se essa cicatriz ficasse para fora – como alguns umbigos ficam –, a garrafa não pararia em pé, além de arranhar a mesa. Então, enquanto o vidro ainda está moldável, o artesão empurra o fundo para dentro e esconde a emenda.

Quando as garrafas passaram a ser produzidas industrialmente, a tradição da cavidade – que em inglês é chamada de punt, em referência ao nome do cano de metal em inglês, que é punt ou pontil – permaneceu. A raiz etimológica dessa palavra é a mesma de “ponta” em português. No sentido de coisa comprida, que se projeta para fora (novamente: sossegue a quinta série).

O punt se manteve por dois motivos: primeiro porque confere mais estabilidade à garrafa quando ela está de pé – a base completamente plana não é mais estável.

Segundo, ele aumenta a área total de superfície da garrafa, o que alivia a pressão interna – pressão, afinal, é a divisão entre a força e área de uma superfície submetida a essa força. Se há mais vidro, há mais área para a força ali dentro se distribuir. Isso se tornou algo essencial para os espumantes, cujas bolhas de gás carbônico elevam a pressão para o equivalente a seis atmosferas.

Fonte: livro The Wine Bible, de Karen MacNeil.

