Por que, quando comemos algo doce, a bebida doce perde o gosto?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

É uma questão de se adaptar ao sabor. Quando comemos, as células gustativas da língua enviam uma mensagem para o cérebro, que interpreta a informação conforme os gostos básicos: doce, amargo, salgado, azedo e umami (no geral, esse último representa alimentos que possuem o aminoácido glutamato, como parmesão, milho, camarão e carne suína).

Assim que comemos algo doce, detectamos o sabor com muita intensidade inicialmente. Com o tempo, a frequência de disparos dos neurônios diminui e o cérebro se adapta ao estímulo. Ainda sentimos o sabor doce, mas de forma menos intensa.

Como usar a ciência para fazer o cookie perfeito

Por isso, quando ingerimos outro alimento ou bebida doce em seguida, o sistema gustativo já está adaptado ao estímulo doce, o que causa a sensação de que o alimento “perde o gosto”.

Continua após a publicidade

O oposto também ocorre: após comer algo doce, o sabor de outros alimentos parece mais acentuado. Tomar um suco de limão depois de um docinho gera um gosto mais azedo do que o normal.

Além disso, o açúcar de alimentos doces sobrecarrega as células gustativas, interferindo na percepção de novos sabores. É como se elas estivessem “entupidas”. O recomendado é beber água após comer um doce, diminuindo a concentração de glicose na boca.

Continua após a publicidade

Estudos recentes mostraram, inclusive, que dietas também influenciam na percepção do sabor doce. Uma alimentação com consumo excessivo de açúcar faz com que os alimentos pareçam menos doces. Da mesma forma, dietas com menos açúcar causam um sabor mais intenso nos alimentos doces.

Pergunta de Giulia Garcia, Santos (SP).

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Fontes: texto “Sweet as: The science of how diet can change the way sugar tastes”, da Universidade de Sydney.