Quais países têm mais restaurantes com estrelas Michelin?

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A França fica em primeiro lugar, com 650 restaurantes que possuem pelo menos uma estrela Michelin. Desses, 30 atingem o prestígio máximo de três estrelas. Em seguida aparecem Itália, Japão, Alemanha e Espanha, completando o top 5. Veja no gráfico abaixo.

2026 foi o primeiro ano em que restaurantes brasileiros receberam três estrelas Michelin. Evvai e Tuju, ambos na Zona Oeste de São Paulo (SP), ficam a apenas dois quilômetros de distância um do outro. Com o anúncio feito em abril, o Brasil se torna o único país da América Latina com dois restaurantes três estrelas.

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Apenas 52 países no mundo possuem restaurantes com estrelas Michelin. Desses, só 25 têm três estrelas – um grupo do qual o Brasil agora faz parte.

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O Guia Michelin surgiu na França em 1900, criado pela própria marca de pneus Michelin. Tratava-se de um guia de viagens com informações sobre restaurantes e hotéis em determinadas regiões, como um incentivo para as pessoas circularem de carro e gastarem os pneus. Em 1931, eles criaram o sistema de estrelas. Com o passar dos anos, o guia tornou-se uma das maiores referências do mundo em gastronomia.

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