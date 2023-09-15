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Cultura

Qual é a origem da palavra “restaurante”?

Sim: tem a ver com "restaurar".

Por Caio César Pereira 15 set 2023, 10h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Foto do lado exterior de um restaurante cheio.
 (Willie B. Thomas/Getty Images)
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Sim. Hoje associamos os restaurantes à comida, mas no século 18 eles eram uma espécie de hospital ou posto de saúde. Em Paris, pouco antes das cabeças começarem a rolar durante a Revolução Francesa, se espalharam pela cidade alguns locais onde as pessoas iam para se recuperar de doenças, machucados ou simplesmente descansar após um dia de trabalho exaustivo.

Esses lugares (às vezes também chamados “casas de saúde”) serviam um caldo feito com carne e ovo para restaurar as forças das pessoas. Restaurant era o nome da tal sopa milagrosa. 

Não sabemos ao certo quando essas casas passaram a oferecer outros alimentos, se aproximando mais dos restaurantes como a gente conhece. O fato é que estabelecimentos que vendem comida existem desde a antiguidade, com relatos do Egito, Grécia e Roma antigos. Mas o restaurante moderno, mesmo, é obra francesa.

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Uma hipótese conta que foi devido a um sujeito chamado Boulanger, que em 1765, decidiu inovar e vender outros alimentos além do caldo, como pé de carneiro ao molho. Outra versão, entretanto, diz que o primeiro restaurante foi inventado pelo francês Roze de Chantoiseau, em 1766. 

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palavras
restaurante
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