Qualquer milho vira pipoca?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ler Resumo





Introdução Desvende o mistério da pipoca! Descubra por que nem todo milho estoura, qual variedade é a estrela do cinema e o segredo científico por trás do estalo perfeito. Conheça sua história milenar e entenda a química que transforma grão em snack crocante.

Principais Tópicos





Apenas o milho-pipoca (Zea mays everta) vira o snack de cinema que conhecemos. O segredo do estouro está na casca dura e na vaporização da água interna, criando uma "panela de pressão". Outros grãos, como arroz e quinoa, também podem estourar, mas produzem pipocas menores. O milho branco (de canjica) é usado para pipocas doces, mas requer aquecimento em panelas de pressão especiais. A pipoca possui uma história milenar, com registros de consumo de mais de 7 mil anos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Não. Das principais variedades do milho (espécie Zea mays), apenas o milho-pipoca (Zea mays everta) vira snack de cinema. O milho doce ou verde é mais consumido in natura e em receitas); o mole é usado sobretudo para fazer farinha e o dentado, em rações, xaropes e álcool.

O milho-pipoca é uma subespécie menor e com uma casca mais dura que os outros. Isso transforma o seu grão, quando aquecido, em uma panela de pressão sem válvula de segurança. O calor vaporiza a água interna, que se expande – mas não tem para onde ir. O resultado é uma explosão.

Após o estouro, o amido gelatinoso, que estava quente no interior do grão, solidifica-se em contato com o ar e dá origem à espuma branca que comemos. Outros grãos também podem passar pelo mesmo processo, como o arroz, o sorgo e a quinoa. Mas, devido à pequena quantidade de amido, essas pipocas são menores.

O milho branco (o da canjica), vale dizer, é usado para fazer aquelas pipocas doces, comumente vendidas em saquinhos rosa. Mas, como a sua casca não é tão dura, ele não vira snack sozinho. É preciso aquecê-lo em panelas de pressão que mais parecem canhões – ao abri-las, os grãos estouram. Assista ao processo aqui.

O milho foi domesticado há mais de 10 mil anos no México a partir de uma planta chamada teosinto. Os seus grãos eram duros para comer, mas podiam ser estourados. Há registros de consumo de pipoca de pelo menos 7 mil anos atrás.

Continua após a publicidade

A pipoca seguiu como um alimento de certas celebrações. No século 19, com a invenção de uma grelha no formato de cesta, o preparo ficou mais fácil e se espalhou. Por volta dos anos 1840, já era presença constante nos EUA. Você pode entender como ela virou a comida oficial do cinema neste outro Oráculo.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.