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Ciência

Quem inventou a proteína texturizada de soja?

O alimento rico em proteínas foi inventado há pouco mais de meio século. Saiba como.

Por Bela Lobato 25 set 2026, 12h01
Dois potes de vidro com proteína de soja texturizada, um com pedaços grandes e outro com pedaços menores. Duas colheres de madeira com porções de cada tipo de soja, tudo sobre uma superfície preta.
 (Karinsasaki/Getty Images)
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A primeira versão da proteína texturizada de soja (PTS) foi criada por uma empresa norte-americana chamada Archer Daniels Midland na década de 1960, e só ganhou sucesso alguns anos mais tarde, quando passou a ser usada em programas de merenda escolar dos EUA.

A PTS, como também é conhecida, é um subproduto da produção de óleo de soja. Quando todo o óleo é retirado com um solvente, o que fica é uma farinha de soja. Metade dela é proteína. Ela pode ser processada para retirar outros ingredientes e ficar ainda mais rica em proteínas – com cerca de 70% – e aí passa a se chamar proteína concentrada de soja.

Tanto a farinha quanto a proteína concentrada podem ser usadas para fazer a PTS. Misturadas com água, elas formam uma massa firme que é aquecida e apertada com muita pressão para sair por um buraco bem pequenininho. Esse processo se chama extrusão, e é semelhante ao uso de um tubo de pasta de dente ou uma máquina de fazer nhoque. 

Quando a massa passa pelo orifício, a mudança súbita de pressão faz com que ela se expanda rapidamente e, através de uma reação química chamada desnaturação, ganhe a textura esponjosa que lhe é característica.

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Assim como o nhoque, é nessa hora que se decide o formato da “carne” de soja: moída, bifes grandes, picadinha, nuggets etc. Depois, a PTS é desidratada, o que aumenta bastante sua durabilidade e facilita o armazenamento. 

Esse mesmo processo pode ser utilizado para fazer proteínas texturizadas de outros grãos, como trigo, aveia, lentilha, milho e amendoim.

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Para usar a PTS, é necessário hidratá-la antes dos outros ingredientes, ou deixar que ela se hidrate nos líquidos da receita. Ela rende bastante: absorve entre duas e três vezes o próprio peso em água ou outros líquidos. Por isso, é frequentemente usada para complementar produtos de carne industrializados, como hambúrgueres e nuggets.

A soja, um dos alimentos mais cultivados do mundo, também dá origem à outros alimentos que são usados como alternativas à carnes, como o tofu e tempeh (um tipo de massa de grãos de soja fermentados típica da Indonésia). 

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Ilustração de uma jaca amarela clara com textura pontilhada e um pequeno talo verde-amarelado no topo, sobre fundo branco.

A carne de jaca é feita com a fruta ainda verde e, apesar de imitar bem a textura de um frango ou pernil desfiado, não é uma boa fonte de proteína.

Três cubos de açúcar mascavo, de cor bege claro, com pequenas manchas marrons escuras espalhadas irregularmente em suas superfícies, sobre um fundo branco

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Já o tofu é feito com leite de soja coagulado, processo parecido com o do queijo. Ele pode ter diferentes texturas e usos, e é consumido há mais de 2 mil anos.

Três fatias de pão de forma ou biscoitos retangulares com bordas arredondadas, cor laranja claro e manchas marrons escuras, sobrepostas em diagonal.

O seitan é feito com a proteína do trigo – que você também pode conhecer como glúten. Seu registro mais antigo data do século 6 na China.

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