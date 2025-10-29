Violet Chase é candidata a PhD da Universidade de Melbourne. Daniel Feuerriegel é ARC DECRA Fellow da Universidade de Melbourne. Tijl Grootswagers é pesquisador em ciência cognitiva da Universidade do Oeste de Sydney. O texto abaixo foi publicado originalmente no site The Conversation

Imagine que você está no supermercado, diante de uma gôndola com vários salgadinhos. Sem refletir muito, você ignora os biscoitos de arroz e escolhe um saco de batatas fritas.

Essas escolhas são chamadas “decisões alimentares”. É assim que consideramos muitos aspectos diferentes de um alimento – incluindo sabor, saúde e preço – para decidir o que comprar e o que comer.

Não se sabe muito bem como nosso cérebro usa todas essas informações diferentes ao fazer escolhas alimentares. Quando as informações sobre cada aspecto do alimento ficam disponíveis para serem consideradas pelo nosso cérebro? Foi isso que nos propusemos a investigar.

Em nosso novo artigo publicado na revista Appetite, mostramos como, apenas centenas de milissegundos depois de vermos um alimento, muitos atributos diferentes são refletidos na atividade cerebral. Isso acontece extremamente rápido, muito antes de uma pessoa poder decidir conscientemente se vai ou não comprar ou comer o alimento.

Continua após a publicidade

Observando o interior do cérebro

Naturalmente, a rapidez com que nosso cérebro processa os diferentes aspectos dos alimentos afetará nossas decisões alimentares.

Por exemplo, estudos relataram que podemos processar o quão saboroso achamos que um alimento é mais rapidamente do que quão saudável. Essa peculiaridade pode influenciar nossas escolhas em relação aos alimentos mais saborosos em detrimento daqueles mais saudáveis. As junk foods – saborosas, mas não necessariamente boas para nós – têm uma vantagem nesse aspecto.

Para investigar a rapidez com que processamos diferentes aspectos dos alimentos, usamos a eletroencefalografia, um método que nos permite registrar a atividade elétrica cerebral com precisão de milissegundos.

Registramos a atividade cerebral das pessoas enquanto mostrávamos a elas imagens de vários alimentos, como lanches, carnes, frutas e doces. Também pedimos às pessoas que avaliassem cada alimento em muitos aspectos diferentes, como saudabilidade, sabor, conteúdo calórico, familiaridade e o quanto gostariam de comer o alimento.

Continua após a publicidade

Em seguida, usamos técnicas de aprendizado de máquina para comparar padrões de atividade cerebral (quão diferentes eram as respostas do cérebro a diferentes itens alimentares) com os padrões de classificações (quão diferentes eram as classificações desses alimentos).

Isso nos permitiu testar se os alimentos que apresentavam as maiores diferenças nas classificações também apresentavam as maiores diferenças na atividade cerebral. Em outras palavras, as informações sobre os atributos dos alimentos estavam realmente refletidas na atividade cerebral das pessoas?

No final das contas, era isso mesmo.

As informações sobre diferentes aspectos dos alimentos, como saudabilidade, conteúdo calórico e familiaridade, foram refletidas na atividade cerebral 200 milissegundos após a apresentação da imagem do alimento na tela.

Continua após a publicidade

Essas respostas rápidas do cérebro ocorreram antes que as pessoas pudessem perceber conscientemente o alimento que estavam vendo. Outros aspectos dos alimentos, como o sabor e a vontade de comer o alimento, foram refletidos na atividade cerebral um pouco mais tarde.

Escolhendo antes de escolher

Essas descobertas sugerem que vários aspectos dos alimentos podem chamar nossa atenção muito rápido e ajudar a orientar nossas decisões alimentares. O cérebro avalia muitos aspectos diferentes dos alimentos automaticamente e em um momento semelhante, moldando nossas escolhas alimentares antes mesmo de nos darmos conta delas.

Surpreendentemente, descobrimos que a saudabilidade dos alimentos foi representada na atividade cerebral antes da avaliação de sabor. Embora isso contradiga algumas descobertas anteriores, nossas técnicas de aprendizado de máquina podem ter sido mais sensíveis para detectar padrões sutis de atividade cerebral associados a cada atributo.

Também houve semelhanças na forma como as pessoas julgaram diferentes aspectos de um alimento. Por exemplo, os alimentos que eram menos familiares também foram classificados como menos saborosos.

Continua após a publicidade

A partir desses padrões de semelhança, identificamos duas dimensões fundamentais dos alimentos que podem ser particularmente importantes quando nossos cérebros avaliam os alimentos. A primeira é a dimensão “processada”: quão natural ou processado é um alimento. A segunda é a dimensão “apetitosa”, que se refere ao grau de sabor e familiaridade que consideramos um alimento.

Ambos se refletiram em padrões de atividade cerebral muito rapidamente, cerca de 200 ms depois de ver um item alimentar.

Há mais do que os olhos podem ver

Nossas descobertas são mais relevantes para situações em que contamos apenas com as características visuais dos alimentos, como ao fazer pedidos de compras ou refeições online ou ao usar um menu ilustrado em um restaurante. Elas lançam luz sobre como as pessoas fazem julgamentos rápidos no supermercado ou em aplicativos de entrega de alimentos.

Continua após a publicidade

Nossa abordagem de imagens cerebrais também pode ser usada para testar se determinadas estratégias, como o foco deliberado na saudabilidade dos alimentos, podem mudar a forma como os alimentos são avaliados rapidamente e nos ajudar a melhorar nossas escolhas.

Embora tenhamos usado imagens de alimentos neste estudo, outros sentidos também são importantes para as decisões alimentares. Cheirar uma manga ou ouvir o chiado de um hambúrguer frito provavelmente também são processados rapidamente pelo cérebro.

O próximo passo será analisar essas outras características sensoriais dos alimentos, para ver como o cérebro processa não apenas as imagens dos alimentos, mas o produto real quando colocado à nossa frente.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.