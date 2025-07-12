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Cultura

G.O.A.T: competição de comida vai definir qual é a melhor cabra

Evento acontece em parque de Nova York que usa os bichinhos para se livrar de plantas invasoras.

Por Manuela Mourão 12 jul 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia de uma menina e uma cabra.
 (Ronnie Kaufman/Getty Images)
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Concursos para ver quem come mais não são exclusivas dos humanos. Neste sábado (12), em Nova York, acontece a primeira competição “profissional” de comilança entre bodes, apropriadamente chamada de The Great Goat Graze-Off (algo como “a grande disputa de pastagem das cabras”).

O evento contará com cinco cabras da Riverside Park Conservancy: Kash, Rufus, Mallomar, Romeo e Butterball. Dá uma olhada na carinha delas:

Imagem das cinco cabras que se enfrentarão em um evento ao vivo.
(Riverside Park Conservancy./Reprodução)
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O lugar não foi escolhido por acaso. Pelo sexto verão consecutivo, o Riverside tem usado cabras como solução ecológica para controlar espécies de plantas invasoras no parque, especialmente em áreas de declive acentuado e de difícil acesso para humanos e máquinas. Elas devoram as plantas e, assim, evitam o uso de pesticidas.

As cabras são verdadeiras jardineiras especializadas: removem heras venenosas, cipós e outras plantas invasoras com eficiência e sem causar danos ao solo. Ao contrário do que muitos pensam, as fezes das cabras não espalham sementes, graças ao seu sistema digestivo de quatro compartimentos, que destrói a maioria delas. Além disso, o esterco é menos mal cheiroso do que o de outros animais e ajuda a fertilizar o solo.

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A competição, dizem os organizadores, é uma maneira divertida de atrair o público para essa iniciativa de conservação urbana. 

“Eventos competitivos de alimentação — sejam humanos ou caprinos — são espetáculos peculiares e cheios de energia que exploram nossa paixão por competição amigável e diversão”, disse Alison Ettinger-DeLong, gerente de comunicação da Riverside Park Conservancy,

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para a Popular Science. “Mas o prazer mais profundo vem de ver os animais fazendo o que naturalmente amam — para as cabras, isso é comer — enquanto o público aprende sobre seu papel no cuidado ambiental.”

O evento é supervisionado por George Shea, apresentador do tradicional concurso de comer cachorro-quente, o Nathan’s Hot Dog Eating Contest (já falamos sobre o universo de competições do tipo nesta reportagem). Mas, ao contrário das disputas humanas, ninguém força nada aqui: a quantidade de alimento é controlada, respeitando os hábitos naturais das cabras e garantindo a segurança do rebanho.

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“Todos os fãs de cabras podem esperar testemunhar a quebra de recordes mundiais de consumo de ervas daninhas por este quinteto dinâmico”, disse Kristen Meade, Diretora de Iniciativas Voluntárias da Riverside Park Conservancy,

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em comunicado. “Ou não. Sou a primeira a dizer que elas não gostam que lhes digam o que fazer. Mas a diversão está no caos.”

No fim, apenas uma cabra vai posar com a faixa de “G.O.A.T” (“bode”, mas que em inglês também é sigla para “maior de todos os tempos”) – e ganhar o direito de se gabar até o verão que vem.

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