G.O.A.T: competição de comida vai definir qual é a melhor cabra
Evento acontece em parque de Nova York que usa os bichinhos para se livrar de plantas invasoras.
Concursos para ver quem come mais não são exclusivas dos humanos. Neste sábado (12), em Nova York, acontece a primeira competição “profissional” de comilança entre bodes, apropriadamente chamada de The Great Goat Graze-Off (algo como “a grande disputa de pastagem das cabras”).
O evento contará com cinco cabras da Riverside Park Conservancy: Kash, Rufus, Mallomar, Romeo e Butterball. Dá uma olhada na carinha delas:
O lugar não foi escolhido por acaso. Pelo sexto verão consecutivo, o Riverside tem usado cabras como solução ecológica para controlar espécies de plantas invasoras no parque, especialmente em áreas de declive acentuado e de difícil acesso para humanos e máquinas. Elas devoram as plantas e, assim, evitam o uso de pesticidas.
As cabras são verdadeiras jardineiras especializadas: removem heras venenosas, cipós e outras plantas invasoras com eficiência e sem causar danos ao solo. Ao contrário do que muitos pensam, as fezes das cabras não espalham sementes, graças ao seu sistema digestivo de quatro compartimentos, que destrói a maioria delas. Além disso, o esterco é menos mal cheiroso do que o de outros animais e ajuda a fertilizar o solo.
A competição, dizem os organizadores, é uma maneira divertida de atrair o público para essa iniciativa de conservação urbana.
“Eventos competitivos de alimentação — sejam humanos ou caprinos — são espetáculos peculiares e cheios de energia que exploram nossa paixão por competição amigável e diversão”, disse Alison Ettinger-DeLong, gerente de comunicação da Riverside Park Conservancy,
para a Popular Science. “Mas o prazer mais profundo vem de ver os animais fazendo o que naturalmente amam — para as cabras, isso é comer — enquanto o público aprende sobre seu papel no cuidado ambiental.”
O evento é supervisionado por George Shea, apresentador do tradicional concurso de comer cachorro-quente, o Nathan’s Hot Dog Eating Contest (já falamos sobre o universo de competições do tipo nesta reportagem). Mas, ao contrário das disputas humanas, ninguém força nada aqui: a quantidade de alimento é controlada, respeitando os hábitos naturais das cabras e garantindo a segurança do rebanho.
“Todos os fãs de cabras podem esperar testemunhar a quebra de recordes mundiais de consumo de ervas daninhas por este quinteto dinâmico”, disse Kristen Meade, Diretora de Iniciativas Voluntárias da Riverside Park Conservancy,
em comunicado. “Ou não. Sou a primeira a dizer que elas não gostam que lhes digam o que fazer. Mas a diversão está no caos.”
No fim, apenas uma cabra vai posar com a faixa de “G.O.A.T” (“bode”, mas que em inglês também é sigla para “maior de todos os tempos”) – e ganhar o direito de se gabar até o verão que vem.