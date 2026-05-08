Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Só três pessoas morreram, de fato, no espaço. Saiba quem foram

19 pessoas perderam a vida, até hoje, em missões espaciais. Mas em apenas um caso isso ocorreu no espaço: durante uma missão Soyuz, em 1971.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 Maio 2026, 16h22 | Atualizado em 20 Maio 2026, 14h26
Colagem em tons de vermelho e cinza com dois módulos espaciais acoplados, e um selo postal soviético de 1971 com três cosmonautas.
Selo comemorativo com os três cosmonautas da Soyuz 11; ilustração da Soyuz acoplando-se à estação espacial Salyut (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Só três pessoas morreram, de fato, no espaço. Saiba quem foram Priorizar nos meus resultados Google

O texto a seguir é parte de uma reportagem em sete capítulos:
O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS

D

Dezenove pessoas morreram, até hoje, em missões espaciais. Os casos mais conhecidos são os desastres dos ônibus espaciais Challenger, que explodiu 73 segundos após o lançamento, em janeiro de 1986, e Columbia, que se desintegrou ao reentrar na atmosfera, em fevereiro de 2003.

Esses incidentes aconteceram abaixo da chamada Linha de Kármán, que fica a 100 km de altitude e define a fronteira do espaço sideral (ela tem esse nome em homenagem ao físico húngaro Theodore von Kármán, que trabalhou na Nasa). Portanto, tecnicamente, as mortes ocorreram na Terra. Mas houve um caso de óbito no espaço.

Siga

Após decolar do Cosmódromo de Baikonur em 6 de junho de 1971, a missão Soyuz 11 viajou por um dia até alcançar a Salyut 1, a primeira estação espacial construída pela humanidade. Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev, os tripulantes, conseguiram acoplar a Soyuz com a estação (coisa que a missão anterior, Soyuz 10, não conseguira fazer).

Continua após a publicidade

Aí os três entraram na Salyut, até então inabitada, e lá ficaram por 22 dias. No décimo primeiro dia, quase evacuaram a estação devido a um incêndio, mas conseguiram controlá-lo.

Colagem com três astronautas em preto e branco dentro de uma nave, um selo vermelho com a estação espacial Salyut e a Terra vista do espaço.
Dobrovolsky, Volkov e Patsayev; selo da missão Soyuz 11. (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)

Em 29 de junho, os três voltaram à Soyuz para começar o trajeto de volta à Terra. Desacoplaram a cápsula e ajustaram sua trajetória, acionando os propulsores, para a reentrada na atmosfera. Mas aí, inexplicavelmente, pararam de se comunicar com a base. Vinte e cinco minutos depois, a Soyuz 11 pousou nos arredores da cidade de Karazhal, no Cazaquistão.

Continua após a publicidade

Não havia sinais de dano à cápsula – mas, ao abri-la, a equipe de resgate constatou que os três cosmonautas estavam mortos, com os rostos arroxeados. Uma investigação revelou a causa. Depois que a Soyuz descartou o módulo orbital, uma válvula de ar se abriu indevidamente – e isso despressurizou o módulo de descida, no qual os cosmonautas estavam. Eles morreram asfixiados, em cerca de 40 segundos. Estavam a 168 km de altitude – acima da Linha de Kármán, imersos na vastidão do espaço.

Um detalhe relevante, e também mórbido, é que os três eram uma tripulação reserva. A Soyuz 11 iria levar outros três cosmonautas, Alexei Leonov, Valery Kubasov e Pyotr Kolodin – mas eles acabaram descartados quatro dias antes do lançamento, quando um exame sugeriu que Kubasov poderia estar com tuberculose. Com isso, escaparam da morte. Quatro anos mais tarde, Leonov e Kubasov participaram da missão Apollo-Soyuz [leia mais no texto O aperto de mãos].

Publicidade
TAGS:
espaço
União Soviética
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).