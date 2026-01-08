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Introdução Fósseis raros de 773 mil anos, descobertos no Marrocos, preenchem uma lacuna crucial na evolução humana. Eles datam de um período chave, revelando insights sobre a divergência das linhagens de Homo sapiens, neandertais e denisovanos com precisão de datação inédita.

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Descoberta de fósseis de 773 mil anos em Casablanca, Marrocos, considerada fundamental para a evolução humana. Os hominídeos viveram em um momento decisivo, marcando o início da diferenciação entre as linhagens de Homo sapiens, neandertais e denisovanos. A datação dos fósseis é excepcionalmente precisa, com uma margem de erro de apenas quatro mil anos, obtida por magnetostratigrafia. Os restos não se encaixam em espécies conhecidas, mas representam uma população africana "pouco diferenciada", próxima ao ancestral comum de humanos modernos e seus “primos”. A pesquisa oferece uma peça-chave para entender o período entre 1 milhão e 600 mil anos atrás, um dos menos documentados no registro fóssil africano.

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Um conjunto raro de fósseis humanos descoberto na região de Casablanca, no Marrocos, está ajudando a preencher uma das maiores lacunas do registro da evolução humana.

Datados em cerca de 773 mil anos, os restos pertencem a hominídeos que viveram num momento decisivo da história evolutiva, quando as linhagens que mais tarde dariam origem aos humanos modernos, aos neandertais e aos denisovanos estavam começando a a se diferenciar.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista Nature, liderado pelo antropólogo Jean-Jacques Hublin, do Collège de France e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva.

Os fósseis vieram da Grotte à Hominidés, uma caverna localizada no sítio arqueológico de Thomas Quarry I, nos arredores de Casablanca. O local está sendo escavado de forma contínua por equipes franco-marroquinas nas últimas três décadas.

O período entre 1 milhão e 600 mil anos atrás é um dos menos documentados no registro fóssil africano. Trata-se justamente do intervalo em que, segundo evidências genéticas, a linhagem africana que levaria ao Homo sapiens começou a se separar das populações ancestrais dos neandertais e dos denisovanos.

A ausência de fósseis bem datados desse intervalo sempre dificultou a reconstrução desse processo. Por isso, a idade e o contexto dos restos marroquinos são considerados especialmente relevantes.

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O conjunto de fósseis inclui uma mandíbula adulta quase completa, metade de outra mandíbula adulta, a mandíbula de uma criança com cerca de um ano e meio, dentes isolados, vértebras e um fêmur.

As análises indicam que a caverna funcionava principalmente como uma toca de grandes carnívoros.

O fêmur apresenta marcas claras de mordidas, provavelmente deixadas por uma hiena após a morte do indivíduo. Isso sugere que os hominídeos usavam o local de forma ocasional e que, apesar de capazes de caçar, também podiam ser vítimas dos predadores que dominavam a paisagem.

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Na época em que esses indivíduos viveram, o litoral atlântico do atual Marrocos era marcado por dunas, sistemas de cavernas costeiras, áreas alagadas e pântanos, moldados por oscilações repetidas do nível do mar. Era um ambiente rico em recursos, frequentado por grandes herbívoros e carnívoros, como felinos, hienas, crocodilos e hipopótamos, oferecendo oportunidades, mas também riscos, para os grupos humanos.

Datação precisa

Um dos pontos centrais do estudo é a precisão da datação dos fósseis. Estabelecer a idade de restos humanos tão antigos costuma ser difícil, mas a caverna preservou um registro geológico excepcional. A chave está no campo magnético da Terra, que ao longo de sua história já inverteu várias vezes sua polaridade. Isso significa que, em determinados momentos, o polo norte magnético passou a apontar para o sul e vice-versa.

Essas inversões ocorrem em escala global e deixam marcas nos sedimentos. Quando partículas minerais se depositam no solo, elas se alinham à direção do campo magnético existente naquele momento, como pequenas bússolas naturais.

Se o campo muda, esse alinhamento também muda, criando um registro cronológico comparável a um “código de barras” geológico. Uma dessas inversões, chamada transição Matuyama–Brunhes, ocorreu há cerca de 773 mil anos e é um dos marcos mais bem estabelecidos da história recente do planeta.

Por meio de magnetoestratigrafia de alta resolução, os pesquisadores analisaram 180 amostras de sedimentos da caverna e identificaram com clareza o nível em que essa inversão ocorreu. Os fósseis humanos estavam exatamente em sedimentos depositados durante essa transição, o que permitiu fixar sua idade com uma margem de erro de cerca de quatro mil anos, algo raro para fósseis africanos desse período.

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Continua após a publicidade Afinal, quem eram esses hominídeos? A resposta curta é: eles não pertenciam a nenhuma espécie humana já definida, mas ocupavam uma posição muito próxima da base comum das linhagens que mais tarde dariam origem ao Homo sapiens, aos neandertais e aos denisovanos. O material fóssil é insuficiente para batizá-los como uma nova espécie, mas também detalhado demais para encaixá-los com segurança em grupos conhecidos. Do ponto de vista anatômico, eles não apresentam as proporções corporais nem as características cranianas típicas do Homo erectus, a espécie arcaica de hominídeo que se espalhou pela África e pela Eurásia a partir de cerca de 1,9 milhão de anos atrás. Ao mesmo tempo, também não exibem traços que, em fósseis europeus como os de Gran Dolina (Espanha), já apontam para o caminho evolutivo que levaria aos neandertais. As análises dos dentes são particularmente reveladoras nesse sentido: a estrutura interna preserva um padrão mais primitivo e generalista, sem as especializações características dos neandertais. Esse conjunto de características sugere que os hominídeos da Grotte à Hominidés representam uma população africana ainda pouco diferenciada, vivendo num momento em que a árvore evolutiva humana começava a se ramificar, mas antes que essas ramificações se tornassem nítidas no registro fóssil. Em outras palavras, eles parecem estar próximos do tronco comum, não de um dos galhos já bem definidos. Continua após a publicidade As semelhanças pontuais com fósseis europeus indicam que populações humanas muito antigas circularam entre o noroeste da África e o sul da Europa em períodos anteriores, quando o clima permitia travessias e conexões ecológicas. No entanto, por volta de 773 mil anos atrás, essas populações já seguiam trajetórias evolutivas distintas, o que explica por que os fósseis marroquinos não se confundem com os de Gran Dolina.

“Eu seria cauteloso em classificá-los como ‘o último ancestral comum’”, disse Hublin à Reuters, “mas eles são plausivelmente próximos das populações das quais emergiram as linhagens africanas posteriores e as eurasiáticas”.

Ao New York Times, ele acrescentou: “A evolução humana é, em grande parte, uma história de extinções. É difícil dizer se essa população deixou descendentes, mas ela oferece uma boa ideia de como pode ter sido o último ancestral comum.”

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