Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Fósseis de 773 mil anos descobertos no Marrocos podem preencher lacuna na evolução humana

Restos pertencem a hominídeos que viveram quando as linhagens do Homo sapiens, dos neandertais e dos denisovanos começavam a se separar.

Por Luiza Lopes 8 jan 2026, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
0801-humanos-layout_Site-1
 (Hamza Mehimdate, Programme Préhistoire de Casablanca/Divulgação)
Continua após publicidade
Fósseis de 773 mil anos descobertos no Marrocos podem preencher lacuna na evolução humana Priorizar nos meus resultados Google

Um conjunto raro de fósseis humanos descoberto na região de Casablanca, no Marrocos, está ajudando a preencher uma das maiores lacunas do registro da evolução humana.

Datados em cerca de 773 mil anos, os restos pertencem a hominídeos que viveram num momento decisivo da história evolutiva, quando as linhagens que mais tarde dariam origem aos humanos modernos, aos neandertais e aos denisovanos estavam começando a a se diferenciar.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista Nature, liderado pelo antropólogo Jean-Jacques Hublin, do Collège de France e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva.

Siga

Os fósseis vieram da Grotte à Hominidés, uma caverna localizada no sítio arqueológico de Thomas Quarry I, nos arredores de Casablanca. O local está sendo escavado de forma contínua por equipes franco-marroquinas nas últimas três décadas.

Fotografia do Thomas Quarry I, Grotte à Hominidés: Mandible ThI-GH-10717 durante a escavação.
Como uma das mandíbulas foi encontrada durante as escavações. (J.P. Raynal, Programme Préhistoire de Casablanca/Divulgação)

O período entre 1 milhão e 600 mil anos atrás é um dos menos documentados no registro fóssil africano. Trata-se justamente do intervalo em que, segundo evidências genéticas, a linhagem africana que levaria ao Homo sapiens começou a se separar das populações ancestrais dos neandertais e dos denisovanos.

A ausência de fósseis bem datados desse intervalo sempre dificultou a reconstrução desse processo. Por isso, a idade e o contexto dos restos marroquinos são considerados especialmente relevantes.

Continua após a publicidade

O conjunto de fósseis inclui uma mandíbula adulta quase completa, metade de outra mandíbula adulta, a mandíbula de uma criança com cerca de um ano e meio, dentes isolados, vértebras e um fêmur. 

Imagem da Mandíbulas inferiores (maxilares) do Norte da África, ilustrando a variação entre hominídeos fósseis e humanos modernos. Os fósseis mostrados são Tighennif 3 da Argélia (canto superior esquerdo), ThI-GH-10717 da Pedreira Thomas em Marrocos (canto superior direito) e Jebel Irhoud 11 de Marrocos (canto inferior esquerdo), comparados com uma mandíbula de um humano moderno recente (canto inferior direito). Todos os espécimes são mostrados na mesma escala, permitindo a comparação direta de seu tamanho e forma.
Mandíbulas inferiores (maxilares) do Norte da África, ilustrando a variação entre hominídeos fósseis e humanos modernos. Os fósseis mostrados são Tighennif 3 da Argélia (canto superior esquerdo), ThI-GH-10717 da Pedreira Thomas em Marrocos (canto superior direito) e Jebel Irhoud 11 de Marrocos (canto inferior esquerdo), comparados com uma mandíbula de um humano moderno recente (canto inferior direito). (Philipp Gunz, MPI for Evolutionary Anthropology/Divulgação)

As análises indicam que a caverna funcionava principalmente como uma toca de grandes carnívoros.

O fêmur apresenta marcas claras de mordidas, provavelmente deixadas por uma hiena após a morte do indivíduo. Isso sugere que os hominídeos usavam o local de forma ocasional e que, apesar de capazes de caçar, também podiam ser vítimas dos predadores que dominavam a paisagem.

Continua após a publicidade

Na época em que esses indivíduos viveram, o litoral atlântico do atual Marrocos era marcado por dunas, sistemas de cavernas costeiras, áreas alagadas e pântanos, moldados por oscilações repetidas do nível do mar. Era um ambiente rico em recursos, frequentado por grandes herbívoros e carnívoros, como felinos, hienas, crocodilos e hipopótamos, oferecendo oportunidades, mas também riscos, para os grupos humanos.

Datação precisa

Um dos pontos centrais do estudo é a precisão da datação dos fósseis. Estabelecer a idade de restos humanos tão antigos costuma ser difícil, mas a caverna preservou um registro geológico excepcional. A chave está no campo magnético da Terra, que ao longo de sua história já inverteu várias vezes sua polaridade. Isso significa que, em determinados momentos, o polo norte magnético passou a apontar para o sul e vice-versa.

Essas inversões ocorrem em escala global e deixam marcas nos sedimentos. Quando partículas minerais se depositam no solo, elas se alinham à direção do campo magnético existente naquele momento, como pequenas bússolas naturais.

Se o campo muda, esse alinhamento também muda, criando um registro cronológico comparável a um “código de barras” geológico. Uma dessas inversões, chamada transição Matuyama–Brunhes, ocorreu há cerca de 773 mil anos e é um dos marcos mais bem estabelecidos da história recente do planeta.

Por meio de magnetoestratigrafia de alta resolução, os pesquisadores analisaram 180 amostras de sedimentos da caverna e identificaram com clareza o nível em que essa inversão ocorreu. Os fósseis humanos estavam exatamente em sedimentos depositados durante essa transição, o que permitiu fixar sua idade com uma margem de erro de cerca de quatro mil anos, algo raro para fósseis africanos desse período.

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade

Afinal, quem eram esses hominídeos?

A resposta curta é: eles não pertenciam a nenhuma espécie humana já definida, mas ocupavam uma posição muito próxima da base comum das linhagens que mais tarde dariam origem ao Homo sapiens, aos neandertais e aos denisovanos. O material fóssil é insuficiente para batizá-los como uma nova espécie, mas também detalhado demais para encaixá-los com segurança em grupos conhecidos.

Do ponto de vista anatômico, eles não apresentam as proporções corporais nem as características cranianas típicas do Homo erectus, a espécie arcaica de hominídeo que se espalhou pela África e pela Eurásia a partir de cerca de 1,9 milhão de anos atrás. Ao mesmo tempo, também não exibem traços que, em fósseis europeus como os de Gran Dolina (Espanha), já apontam para o caminho evolutivo que levaria aos neandertais.

As análises dos dentes são particularmente reveladoras nesse sentido: a estrutura interna preserva um padrão mais primitivo e generalista, sem as especializações características dos neandertais.

Esse conjunto de características sugere que os hominídeos da Grotte à Hominidés representam uma população africana ainda pouco diferenciada, vivendo num momento em que a árvore evolutiva humana começava a se ramificar, mas antes que essas ramificações se tornassem nítidas no registro fóssil. Em outras palavras, eles parecem estar próximos do tronco comum, não de um dos galhos já bem definidos.

Continua após a publicidade

As semelhanças pontuais com fósseis europeus indicam que populações humanas muito antigas circularam entre o noroeste da África e o sul da Europa em períodos anteriores, quando o clima permitia travessias e conexões ecológicas. No entanto, por volta de 773 mil anos atrás, essas populações já seguiam trajetórias evolutivas distintas, o que explica por que os fósseis marroquinos não se confundem com os de Gran Dolina.

“Eu seria cauteloso em classificá-los como ‘o último ancestral comum’”, disse Hublin à Reuters, “mas eles são plausivelmente próximos das populações das quais emergiram as linhagens africanas posteriores e as eurasiáticas”. 

Ao New York Times, ele acrescentou: “A evolução humana é, em grande parte, uma história de extinções. É difícil dizer se essa população deixou descendentes, mas ela oferece uma boa ideia de como pode ter sido o último ancestral comum.”

Publicidade
TAGS:
arqueologia
evolução
fóssil
HOMO SAPIENS
Marrocos
Neandertal
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).