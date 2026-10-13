Quantas espécies de urso existem? Conheça os oito tipos e seus habitats

Existem oito espécies de urso no mundo, habitando os mais diversos ecossistemas do planeta. Da vastidão gelada do Ártico às densas florestas tropicais da Ásia, esses mamíferos fascinantes possuem características únicas que os distinguem. As espécies de urso incluem o urso-polar, urso-panda, urso-pardo, urso-negro americano, urso-negro asiático, urso-malaio, urso-beiçudo e o urso-de-óculos.

Todas as oito espécies pertencem à família Ursidae. Por muitas décadas, a classificação taxonômica exata do panda-gigante foi objeto de debate, pois ele compartilha características tanto com os ursos quanto com os guaxinins. Em 1985, estudos moleculares indicaram que ele é, sim, um urso legítimo.

Não são só mamíferos: conheça outros animais que também hibernam

Em geral, os ursos têm corpo robusto, cauda curta e garras fortes e não retráteis. Andam apoiados na planta dos pés e conseguem se erguer nas patas traseiras. A pelagem varia bastante: em geral, é densa nas espécies de regiões frias, como o urso-polar e o urso-pardo, e curta e lisa no urso-malaio, de clima tropical. A maioria nada bem, e várias espécies sobem em árvores, embora o urso-pardo adulto tenha dificuldade por causa do peso. Com exceção do urso-de-óculos, que vive nos Andes e é o único a ocorrer apenas no Hemisfério Sul, todas as espécies habitam o Hemisfério Norte.

Continua após a publicidade

Geralmente, os ursos são animais solitários, exceto durante o período de acasalamento. Laços familiares duradouros são estabelecidos apenas entre a mãe e seus filhotes, que permanecem juntos por dois a três anos. A longevidade varia de 25 a 40 anos, com ursos selvagens vivendo menos que os em cativeiro. A perseguição e a caça no século 20 colocaram várias espécies de urso em risco de extinção, com o urso-panda se tornando um símbolo global da conservação animal. Hoje, a perda de habitat, mudanças climáticas e tráfico de partes do corpo são ameaças muito importantes.

Da neve à floresta

As espécies de urso se diferenciam em tamanho, anatomia, dieta e local de moradia. Os ursos-polares, por exemplo, vivem no gelo marinho do Ártico e se alimentam principalmente de focas, enquanto os ursos-malaios habitam florestas tropicais da Ásia e têm dieta de insetos, frutas e pequenos animais.

URSO-PARDO (Ursus arctos): eles são enormes: medem até 2,8 metros e pesam de 90 a 700 quilos. Esta espécie de urso espalha-se pela Sibéria, Alasca, EUA continental, Canadá, Europa, Ásia Central e Himalaia. Eles são herbívoros, podem ingerir até 40 kg de alimentos por dia, e caçam desde insetos e roedores até animais tão grandes quanto alces ou bois. A subespécie urso-pardo-Kodiak é notável por ter o corpo entre 1,5 e 2 vezes maior que os outros ursos-pardos.

Continua após a publicidade

URSO-POLAR (Ursus maritimus): ocorre no Canadá, no Alasca (EUA), na Groenlândia, na Noruega e na Rússia, e vive no gelo marinho, onde caça focas. As focas são uma fonte valiosa de gordura, que se acumula em uma camada de até 10 centímetros por baixo da pele dos ursos, para isolamento térmico. Os machos medem de 2,4 a 3 metros e pesam de 400 a 700 kg; fêmeas medem de 1,8 a 2,4 metros e pesam de 150 a 400 kg. O urso-polar e o urso-pardo-kodiak disputam o título de maior urso terrestre, mas o polar é, sem dúvidas, o maior carnívoro terrestre. A espécie é considerada vulnerável à extinção, e a principal ameaça é o aquecimento global, com a perda de gelo marinho e do acesso às presas.

Continua após a publicidade

URSO-NEGRO-AMERICANO (Ursus americanus): é a espécie mais numerosa do mundo. Estima-se que o número de ursos-negros-americanos seja o dobro de todos os indivíduos das outras espécies somados. Eles são nativos da América do Norte, e vivem em regiões florestais, mas se aventuram em regiões habitadas por humanos em busca de comida. Eles são espertinhos com as patas: podem abrir potes e maçanetas. São muito fortes e correm a cerca de 40km/h. Apesar do nome, os ursos-negros apresentam uma grande variedade de cores. E nem todos são pretos: as pelagens podem variar do branco, loiro, canela, marrom claro ou marrom chocolate escuro até o preto, com muitas variações intermediárias. Seu olfato é extremamente apurado, e ele são excelentes nadadores e escaladores. Em regiões mais frias, eles hibernam por até sete meses – antes disso, fazem uma dieta de engorda que os faz ganhar 1,5 quilo por dia.

URSO-PANDA ou PANDA-GIGANTE (Ailuropoda melanoleuca): Com cerca de 1,5 metro e até 125 quilos, é encontrado nas florestas do centro-sul da China. Campanhas bem-sucedidas de conservação praticamente dobraram o número de pandas na natureza nas últimas décadas – em 2018, a estimativa era de cerca de 2 mil indivíduos. O risco de extinção diminuiu, e ele foi reclassificado como vulnerável, e não mais como ameaçado. Um dos maiores desafios da reprodução em cativeiro é período fértil da fêmea, que é extremamente curto: elas ficam férteis só durante 24 a 72 horas por ano.

Continua após a publicidade

URSO-BEIÇUDO ou URSO-PREGUIÇA (Melursus ursinus): essa espécie vive nas florestas da Índia, Nepal, Sri Lanka e Butão. O nome “beiçudo” vem do seu lábio inferior longo, usado para sugar formigas e cupins. As fêmeas pesam entre 55 e 105 kg, e os machos, entre 80 e 145 kg. Uma curiosidade: eles têm orelhonas moles e são os únicos a ter pelos longos nas orelhas. Eles andam devagar e de um jeito meio arrastado, o que rende o apelido de ursos-preguiça. Mas não se engane: são capazes de correr mais rápido que humanos, são excelentes escaladores e também são bons em nadar.

Continua após a publicidade

URSO-DE-ÓCULOS (Tremarctos ornatus): é o único urso sul-americano, e habita a Cordilheira dos Andes em países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Os machos são bem maiores que as fêmeas – em média, os machos pesam 115 kg e as fêmeas 65 kg. Eles são predominantemente vegetarianos, mas podem comer animais se tiverem oportunidade. Habitam florestas úmidas, e o seu faro apurado é especialista em encontrar árvores com frutas maduras. Eles são arbóreos, e podem criar plataformas no alto das árvores para descansar e armazenar comidas. Em geral, não são agressivos – como em outras espécies, as mães costumam reagir para proteger filhotes. Há um único registro de morte de humano causada por ataque de um urso-de-óculos, que ocorreu ocorreu depois que o urso havia sido baleado durante uma caçada.

URSO-MALAIO (Helarctos malayanus): é o menor dos ursos, com cerca de 70 centímetros. A espécie é nativa de florestas tropicais do Sudeste Asiático, incluindo Sumatra e Bornéu. É também o mais árboreo dos ursos, e gosta de no alto das árvores, viver entre 2 e 7 metros de altura. Eles são onívoros: devoram insetos, mel, cupins, sementes, frutas e eventualmente até alguns vertebrados, como pássaros.

URSO-NEGRO-ASIÁTICO (Ursus thibetanus): são os primos mais próximos dos ursos-negros da América do Norte. Estudos apontam que as duas espécies divergiram há cerca de 3 milhões de anos. Os asiáticos vivem do Irã e Afeganistão ao Vietnã, Coreia, Japão e Extremo Oriente russo. Os pelos são completamente pretos, exceto por uma marca branca ou bege no peito, às vezes em formato de V. Os machos adultos pesam entre 60 e 200 kg e as fêmeas pesam entre 40 e 125 kg. Eles são tão bons em escalar que suas pernas traseiras são fracas e mais curtas que as de outros ursos – mas eles conseguem escalar mesmo com as pernas traseiras quebradas.