Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Brasil é autorizado a testar vacina de Oxford contra Covid-19

Método apresentou resultados satisfatórios em animais e humanos durante testes preliminares feitos no Reino Unido.

Por Guilherme Eler 3 jun 2020, 16h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
Brasil começará a testar vacina de Oxford contra Covid-19
 (Andrew Brookes/Getty Images)
Continua após publicidade
Brasil é autorizado a testar vacina de Oxford contra Covid-19 Priorizar nos meus resultados Google

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou na última terça-feira (2) o início dos testes clínicos de uma potencial vacina contra Covid-19 no Brasil. Ela foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, com patrocínio da AstraZeneca, empresa sueco-britânica de biotecnologia. Por aqui, será testada na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e na rede de hospitais D’Or São Luiz.

A candidata a vacina tem o nome de ChAdOx1 nCoV-19, e já passou por testes em macacos e experimentos com humanos no Reino Unido. A primeira fase de testes clínicos começou em abril, e contou com cerca de mil adultos entre 18 e 55 anos. Segundo um comunicado da Anvisa, “os resultados demonstraram que o seu perfil de segurança foi aceitável”. A taxa de eficácia em humanos, até agora, foi de 50%.

A próxima etapa de testes da vacina (fase 3) conta 10 mil voluntários no Reino Unido. No Brasil, serão outros 2 mil, do Rio de Janeiro e São Paulo, a partir de junho. De acordo com o G1, as pessoas que participarão do estudo trabalham na linha de frente do combate ao novo coronavírus no país.

Se a vacina se mostrar eficaz nessa última etapa, a empresa farmacêutica poderá dar entrada no pedido de comercialização do produto. Segundo o site jurídico JOTA, a AstraZeneca planeja registrar a ChAdOx1 nCoV-19 junto à Anvisa. Ou seja, se aprovada, a vacina deve estar disponível para pacientes no Brasil.

Siga
Continua após a publicidade

A vacina foi feita a partir de uma versão enfraquecida de um adenovírus, que causa o resfriado comum. Esse vírus foi modificado pelos cientistas para carregar o material genético das proteínas spike do Sars-CoV-2 – as estruturas pontiagudas e que formam a “coroa” do novo coronavírus, usada por ele para penetrar as células humanas.

Continua após a publicidade

Isso alerta o sistema imunológico, que começa a atacar o invasor. Assim, o organismo aprende a combater o novo coronavírus sem ter sido infectado por ele, mas por um “primo” feito em laboratório que tem spikes iguais ao causador da Covid-19. Se a pessoa imunizada for infectada no futuro, o corpo já saberá de antemão como se defender. 

Qualquer pesquisa clínica envolvendo humanos no Brasil precisa, primeiro, ser aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Devido à pandemia de Covid-19, a Anvisa vem tentando acelerar esse processo, julgando novas propostas de estudos clínicos ou medicamentos para prevenção e tratamento por meio de um comitê especializado. Segundo o portal da Anvisa, outros cinco ensaios que investigam Covid-19 são autorizados, hoje, no Brasil – dois deles envolvem a hidroxicloroquina.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Coronavírus
Covid-19
vacina
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).