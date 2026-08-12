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Saúde

Sequenciamento do exoma: o exame genético que prometeu muito e não cumpriu

O exoma não pode continuar sendo tratado como o teto da investigação genética, mas sim como um degrau inicial.

Por Sergio Danilo Junho Pena 12 ago 2026, 16h00
Uma hélice de DNA tridimensional em vermelho e azul sobre um fundo branco com sequências genéticas em preto
 (Twist Bioscience / Divulgação/Reprodução)
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Sequenciamento do exoma: o exame genético que prometeu muito e não cumpriu Priorizar nos meus resultados Google

é Professor Emérito do Departamento de Bioquímica e Imunologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

É uma criança de quatro anos e os pais estão desesperados por respostas. Há anos, eles tentam entender a causa das crises de epilepsia do filho, que três remédios diferentes não conseguem controlar. O garoto não anda sem apoio e não fala. Seus músculos são fracos, o tamanho de sua cabeça está muito abaixo do esperado e seu comportamento se encaixa no espectro autista. O casal passou anos pulando de consultório em consultório, enfrentando uma verdadeira maratona médica: tomografias, exames metabólicos, estudos do sono. Nada explicou o motivo de o filho ser assim.

Depois de tanta angústia, surge uma promessa de esperança: o sequenciamento do exoma. O teste é apresentado pelos médicos como o exame genético mais avançado disponível, capaz de analisar de uma só vez todos os 20 mil genes do corpo humano. Mas, semanas após a coleta, vem o balde de água fria. O laudo é direto: nenhuma alteração gênica encontrada. Diante do resultado, a família ouve que “não há mais o que investigar na parte genética”. O caso é encerrado, e a criança é encaminhada para a fisioterapia sem um diagnóstico definitivo.

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Essa história dramática se repete todos os dias com milhares de famílias no mundo inteiro. O verdadeiro problema aqui não é a falta de tecnologia médica, mas sim o fato de o sistema de saúde tratar o exame do exoma como a etapa final de uma investigação.

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Entusiasmo e falha lógica

Quando surgiu, no início dos anos 2010, o sequenciamento do exoma representou uma revolução monumental para o estudo de doenças raras. Pela primeira vez, era possível investigar milhares de genes simultaneamente. Rapidamente, médicos e planos de saúde adotaram o teste como o principal caminho da genética clínica.

O entusiasmo foi tanto que a expressão “avaliação genética completa” se popularizou. Com isso, o exoma passou a ser visto como a palavra final. Criou-se na sociedade a falsa ideia de que, se o exoma desse negativo, uma causa genética estaria 100% descartada.

Porém, há uma enorme falha lógica nessa conclusão. O exoma analisa apenas os chamados genes codificantes — aqueles que contêm as instruções diretas para a produção de proteínas. O detalhe que pouca gente sabe é que esses genes representam apenas 1% a 2% de todo o nosso DNA.

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Com o avanço da ciência, ficou claro que as causas de doenças neurológicas graves podem estar escondidas nos outros 98% do DNA. Essas regiões “não codificantes” funcionam como interruptores que controlam quando e como os genes devem ligar ou desligar. Além disso, as alterações causadoras de doenças podem estar em partes repetitivas da sequência genética, no DNA das mitocôndrias ou em marcas químicas epigenéticas (como ocorre nas síndromes de Prader-Willi, Angelman e Beckwith-Wiedemann).

Investigar apenas 1% ou 2% do mapa genético passa muito longe de ser um exame completo. As estatísticas mostram essa limitação com clareza: o teste do exoma só consegue encontrar o diagnóstico em cerca de 27% das crianças com atraso no desenvolvimento e em apenas 16% dos casos de autismo. Para a maioria esmagadora que não encontra respostas, a investigação é encerrada com o rótulo de “doença sem causa conhecida”.

Diferenças gigantescas

O ponto mais crítico nessa jornada é a forma como a medicina comunica a dúvida e como as palavras podem enganar.

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Quando o laboratório emite um laudo informando que “nenhuma alteração foi encontrada”, essa frase está tecnicamente correta para o alcance daquele exame específico. Contudo, a maioria das famílias traduz essa mensagem como: “O problema do meu filho não é genético”.

A diferença entre essas duas frases é gigantesca. A primeira significa simplesmente que aquela ferramenta específica não detectou a causa. A segunda reflete a falsa conclusão de que a hipótese genética foi eliminada. Sem querer, a comunicação médica criou um sistema onde essa diferença crucial desaparece no momento em que os pais mais precisam de clareza.

Felizmente, para as famílias que continuam sem respostas, a medicina diagnóstica conta hoje com duas alternativas poderosas antes de desistir do caso.

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A genética clínica é extremamente dinâmica. Todos os dias, pesquisadores descobrem novos genes e associam novas mutações a doenças humanas.

Um estudo acompanhou pacientes que tinham recebido um exoma negativo cinco anos antes. Ao passar por uma reavaliação clínica e uma reanálise dos dados genéticos antigos com softwares modernos, a taxa de diagnóstico subiu de 31% para 53%. Ou seja: um em cada cinco pacientes sem diagnóstico pôde finalmente descobrir a causa de sua doença apenas reanalisando o exame antigo.

Isso acontece porque cerca de 42% dos novos diagnósticos vêm de descobertas científicas recentes — genes e variações que sequer existiam nos bancos de dados quando o primeiro teste foi feito. Hoje, sistemas automatizados de reanálise conseguem cruzar os dados antigos com a literatura científica atualizada de forma rápida e eficiente. Portanto, para quem já fez o exoma, pedir uma reanálise periódica é o primeiro passo essencial.

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Quando a reanálise do exoma não é suficiente, surge a solução definitiva: o Genoma Completo. Graças aos avanços tecnológicos, o custo de sequenciar 100% do DNA humano caiu drasticamente nos últimos anos, aproximando-se do valor que o exoma custava antigamente.

O genoma completo deixa de olhar apenas para a “ponta do iceberg” (os 1% a 2% do exoma) e investiga a totalidade do código genético do paciente, enxergando falhas estruturais e regiões regulatórias que antes eram invisíveis. O que antes era um teste restrito a pesquisas acadêmicas hoje é uma realidade prática que os médicos já podem prescrever no consultório.

Chegou a hora de mudar a abordagem da medicina diagnóstica. O exoma não pode continuar sendo tratado como o teto da investigação genética, mas sim como um degrau inicial. Reanalisar dados antigos e migrar para o sequenciamento do genoma completo são atitudes que devolvem às famílias a esperança e o direito a uma resposta.

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Genética
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