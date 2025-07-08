Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Terapia genética melhorou audição de pessoas que nasceram surdas

Todos os 10 participantes do estudo conseguiram recuperar um pouco da capacidade auditiva, mas o método funcionou melhor nas crianças.

Por Eduardo Lima 8 jul 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia de uma criança usando aparelho auditivo.
 (icarmen13/Getty Images)
Continua após publicidade
Terapia genética melhorou audição de pessoas que nasceram surdas Priorizar nos meus resultados Google

Um estudo com pacientes de cinco hospitais na China mostrou que a terapia genética pode melhorar a audição de adultos e crianças com surdez congênita (ou seja, desde o nascimento) ou deficiências auditivas graves.

Dez pacientes participaram da pesquisa, desenvolvida por cientistas da Suécia e da China. Todos os participantes registraram algum tipo de melhoria na audição, e toleraram bem o tratamento, que serve para pessoas com problemas auditivos graves causados por mutações no gene OTOF.

As mutações analisadas no estudo causam uma deficiência da proteína otoferlina, que tem um papel importante na transmissão de sinais auditivos do ouvido para o cérebro. Casos genéticos de surdez geralmente estão associados a mutações no gene OTOF.

A nova terapia genética foi testada em 10 pessoas com idades entre 1 e 24 anos. O método e os resultados foram descritos num artigo publicado na Nature Medicine.

Siga
Continua após a publicidade

Como funciona a terapia genética?

Terapia genética consiste em inserir genes modificados em células e tecidos para tratar alguma doença, geralmente casos de males hereditários. A ideia é trocar o alelo mutante, que causa a doença – nesse caso, a deficiência de otoferlina –, por um saudável.

No caso desse tratamento para surdez, os pesquisadores usaram um vírus sintético adeno-associado para carregar e levar a versão funcional e modificada do gene OTOF até as células do ouvido interno.

Tudo que era necessário para o tratamento era uma única injeção numa membrana na base da cóclea, a estrutura em forma de caracol responsável pela audição.

Continua após a publicidade

O efeito da terapia genética foi rápido. A maioria dos pacientes conseguiu conquistar ou recuperar um pouco da audição depois de um mês. Depois de seis meses, todos os 10 participantes demonstraram melhoria na audição.

Os melhores resultados foram das crianças, especialmente entre as idades de 5 e 8 anos. Uma das participantes do estudo, uma garota de 7 anos, recuperou quase toda sua audição. Quatro meses depois da injeção com o gene modificado, ela já conseguia manter conversas diárias com sua mãe.

Continua após a publicidade

A terapia também foi efetiva entre adultos, mesmo que não tão eficiente. O método já havia sido testado em crianças em estudos menores, mas é a primeira vez que ele é usado em adultos e adolescentes.

Nenhum efeito colateral sério foi registrado. O efeito adverso mais comum que os pesquisadores identificaram uma redução no número de neutrófilos, um tipo de glóbulos brancos, mas nada que comprometesse ou ameaçasse os participantes.

Os pesquisadores vão continuar acompanhando esses 10 participantes para analisar os efeitos de longo prazo da melhoria de audição. Novos estudos na área devem testar métodos mais complexos para substituir outros genes, como o GJB2 e o TMC1, que também causam surdez.

Continua após a publicidade

Tudo o que você precisa saber sobre TDAH

Publicidade
TAGS:
audição
Genética
SURDEZ
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).