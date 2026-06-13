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Saúde

Ultraprocessados podem afetar a atenção, mesmo com dieta saudável

Mesmo um aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados provoca uma queda mensurável na capacidade de concentração, diz estudo

Por Ana Clara Caielli Barreiro 13 jun 2026, 12h00
Homem com camisa xadrez, rosto e mão em tom magenta, trabalha no notebook com expressão de cansaço. Ao fundo, imagens em verde e magenta de alimentos processados: embalagem plástica, biscoitos, molhos e uma mão pegando salgadinho de um pote
 (Colagem: Camila Leite / Imagens: Getty Images/Superinteressante)
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Os alimentos ultraprocessados, como bolachas recheadas, salgadinhos, refrigerantes e macarrão instantâneo, são um dos calcanhares de Aquiles do mundo moderno. Eles são tão saborosos quanto são prejudiciais à saúde. Mais de 30 consequências já foram associadas ao seu consumo, incluindo diabetes, problemas cardiovasculares e distúrbios metabólicos.

Esses alimentos passam por processos industriais excessivos, que envolvem a adição de aditivos artificiais, como emulsificantes e corantes, além de outras substâncias industriais, podendo até alterar a estrutura original do alimento. Eles não são a mesma coisa que os alimentos processados comuns, como macarrão, frutas em calda, legumes em conserva e sardinha em lata.

Uma nova pesquisa, desenvolvida em parceria pela Universidade de São Paulo (USP), pela Universidade Monash e pela Universidade Deakin, investigou os impactos cognitivos do consumo desse tipo de alimento. E as pessoas estudadas não foram só aquelas com as piores dietas – a ideia era analisar também se haveria efeitos em pessoas com a qualidade geral da dieta considerada boa. Os resultados foram publicados em 23 de abril no periódico científico Alzheimer’s Association.

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Os pesquisadores analisaram dados de 2.192 adultos australianos com idades entre 40 e 70 anos. Além de responderem questionários sobre hábitos alimentares, os participantes realizaram testes cognitivos para medir atenção e velocidade de processamento de informações. O risco de demência foi avaliado e, a princípio, nenhum deles tinha o diagnóstico da doença.

Em média, os participantes consumiam cerca de 41% de suas calorias na forma de alimentos ultraprocessados, número compatível com a média nacional australiana, de 42%.

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O resultado foi preocupante. O estudo associou o consumo elevado de ultraprocessados com dificuldades de concentração e a um processamento mental mais lento, mesmo entre pessoas que, no geral, tinham uma alimentação saudável e de qualidade. Essa relação foi observada até em participantes que seguiam a dieta mediterrânea, considerada uma das referências mundiais em alimentação saudável e frequentemente associada a benefícios cognitivos.

Além disso, a pesquisa sugere que o consumo excessivo de ultraprocessados contribui para fatores de risco ligados à demência, como obesidade e hipertensão. Novamente, esse padrão apareceu mesmo entre indivíduos com dietas saudáveis.

Esses efeitos são observados até mesmo quando há aumentos relativamente pequenos no consumo desses produtos. “Para cada aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados, observamos uma queda nítida e mensurável na capacidade de concentração dessa pessoa”, explica a Dra. Barbara Cardoso, uma das autoras do estudo, em comunicado.

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Isso equivale a cerca de 150 gramas de comida. Na prática, seria como adicionar um pacote de salgadinho à alimentação diária – um hábito aparentemente comum, mas que o estudo associou a prejuízos cognitivos.

A cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados, os participantes apresentavam uma redução de 0,05 ponto nos testes de atenção e um aumento de 0,24 ponto nos indicadores de risco de demência. Quanto maior o consumo desses alimentos, mais acentuados eram esses efeitos.

A pesquisa não encontrou associação entre o consumo de ultraprocessados e a memória. Cabe ressaltar que a diminuição da atenção vai muito além da dificuldade de se concentrar em frente ao computador no trabalho. A atenção é uma função cognitiva essencial para a aprendizagem, a resolução de problemas, a tomada de decisões e diversas outras atividades mentais.

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O trabalho mostra que o impacto da alimentação na cognição vai muito além dos indicadores tradicionais de qualidade da dieta ou do simples consumo de alimentos nutritivos. Para os autores, o estudo reforça a necessidade de aprimorar as diretrizes alimentares, mostrando que o grau de processamento dos alimentos deve ser considerado juntamente com a composição nutricional da dieta.

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