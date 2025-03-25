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Sociedade

Manual: como escolher suas panelas – e cuidar delas

Panela velha faz comida boa – mas só se o material for bom (e conservado direitinho). Veja algumas dicas sobre o utensílio mais importante da sua cozinha.

Por Rafael Battaglia 25 mar 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Imagem, em fundo azul, de duas mãos protegidas por luvas de borracha rosa, segurando uma esponja amarela e lavando uma frigideira de aço inoxidável com mancha de gordura queimada.
 (FotoDuets/Getty Images)
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O que considerar

Ilustração, em fundo amarelo, de duas panelas.
(Gabi Tozati/Superinteressante)

Desconfie de jogos de panela muito baratos. Panelas de qualidade, que duram, são caras. Então faça o investimento valer a pena: escolha as grossas, como as de fundo triplo e lateral espessa (de 2 a 3 milímetros), pois elas distribuem melhor o calor. Leve em conta também o tipo de fogão e o tamanho das bocas – nem toda panela funciona nos de indução, por exemplo.

Os tipos

Estante com vários tipos de panela: vidro, inox, ferro...
(Gabi Tozati/Superinteressante)

Queridinhas dos chefs, as de aço inox são bem resistentes e aguentam chamas altas. Panelas de vidro mantêm o calor por muito tempo, mas vão manchando com o uso. As de ferro, mais pesadas, também seguram a temperatura e são ótimas para cozidos (alô, moqueca). Elas vêm em dois tipos: o tradicional, que pode enferrujar, e o esmaltado, que não enferruja – mas é mais frágil.

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Conservação

Ilustração, em fundo amarelo, de uma frigideira sendo lavada com uma esponja.
(Gabi Tozati/Superinteressante)

Lave-as com a parte macia da esponja (o lado verde, só para manchas difíceis). Não use palha de aço nem produtos abrasivos, apenas detergente. Seque imediatamente. As panelas precisam passar por uma cura periódica para que a comida não grude. Basta espalhar óleo por toda a superfície e levar ao fogo por alguns minutos (o nível da chama varia de acordo com o tipo de panela). Espere esfriar e lave.

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E as antiaderentes?

Ilustração, em fundo amarelo, de uma frigideira sendo usada para fritar ovos.
(Gabi Tozati/Superinteressante)

Bastante populares, elas têm vida útil curta. Mas é possível estendê-la. Antes do primeiro uso, faça a cura com óleo, seguindo as instruções do fabricante. Não as leve ao fogo alto nem use utensílios de metal, pois isso prejudica o revestimento de teflon. E sempre espere esfriar antes de lavar. Quando você notar que a camada antiaderente começou a desgrudar, é hora de trocar.

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Para saber mais:

– Panelas de alumínio fundido são resistentes – e uma opção mais barata que as de inox. Certifique-se de escolher as mais grossas.

-Os preciosistas, na hora de guardar as panelas, podem colocar papel-toalha ou panos entre elas, para evitar arranhões.

-Fique atento à chama do fogão. Bocas desreguladas aquecem de forma desigual – e comprometem a eficiência das panelas.

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-Dá para curar panelas de inox enchendo-as com sal grosso e levando ao fogo. O sal cria uma camada antiaderente.

Fonte: Zenir Dalla Costa, coordenadora de gastronomia do Centro Universitário Senac.

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