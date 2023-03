Manual: como fazer os alimentos durarem mais?

1 – Cebola, alho e tomate

A trinca para um bom molho fica bem fora da geladeira. Retire a cebola e o alho do saquinho do mercado e guarde-os juntos. Escolha um local fresco, seco e com pouca luz. No caso dos tomates, eles só vão para a geladeira quando estiverem maduros (um bom indicativo é observar se estão mais molinhos e bem perfumados).

2 – Frutas

As maçãs devem ficar no lugar mais frio da geladeira, fechadas em um saco ou em pote. Isso porque elas liberam etileno, que acelera o amadurecimento de outras frutas, como manga e limão. Banana e abacate (e a cebola) também liberam etileno – então a dica é mantê-los longe de alimentos sensíveis a esse gás (berinjela e verduras em geral). Laranjas toleram etileno, então não precisam ficar isoladas.

Continua após a publicidade

3 – Tubérculos

Batatas não precisam de geladeira. Conserve-as em ambientes frescos e escuros. E as tire do saco – elas precisam que o ar circule. Outros tubérculos (beterrabas, cenouras, rabanetes) vão para a geladeira, em saquinhos ou potes herméticos. Corte os talos e as folhas, que tiram a umidade do vegetal. Mas não os descarte: eles podem virar saladas e refogados.

4 – Folhas

Guarde-as na geladeira, em sacos plásticos selados – e sem lavar. O excesso de umidade faz com que elas murchem mais rápido. Guardá-las junto a um pedaço de papel-toalha ajuda nesse controle de umidade. Fique de olho nas folhas marrons e nas viscosas; descarte-as sempre. E não separe as folhas de alface – mantenha-as com o resto da cabeça.

Mais dicas:

Guarde os ovos com a mesma pressa que você guarda o sorvete: assim que chegar do mercado. Eles vão dentro da caixa – e na parte mais fria da sua geladeira (as prateleiras inferiores).

Para ervas frescas (salsa, cebolinha, coentro): lave e seque bem, com papel-toalha. Leve-as à geladeira em uma jarra com água, como um buquê de flores. Ou simplesmente corte, porcione, reserve um pouco para usar nos próximos dias – e congele o resto no freezer.

Para salvar uma alface murcha, corte um pouco da raiz da cabeça e guarde-a na geladeira em um recipiente com um pouco de água, envolta em plástico (a água precisa encostar na raiz). As folhas ganham uma vida extra a partir do dia seguinte.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram