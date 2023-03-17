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Sociedade

Manual: como fazer os alimentos durarem mais?

Estragou? Aqui não: saiba como armazenar corretamente alguns tipos de frutas, legumes e ervas frescas.

Por Rafael Battaglia 17 mar 2023, 10h55 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Ilustração de frutas em uma geladeira. Na prateleira de cima, laranjas, limões e manga em um bowl. Na de baixo, maçãs dentro de um saquinho plástico e pêras em outra fruteira.
 (Laura Athayde/Superinteressante)
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1 – Cebola, alho e tomate

Ilustração de cebola, alho e tomates em vasilhas em uma bancada, fora da geladeira.
(Laura Athayde/Superinteressante)

A trinca para um bom molho fica bem fora da geladeira. Retire a cebola e o alho do saquinho do mercado e guarde-os juntos. Escolha um local fresco, seco e com pouca luz. No caso dos tomates, eles só vão para a geladeira quando estiverem maduros (um bom indicativo é observar se estão mais molinhos e bem perfumados).

2 – Frutas

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Ilustração de frutas em uma geladeira. Na prateleira de cima, laranjas, limões e manga em um bowl. Na de baixo, maçãs dentro de um saquinho plástico e pêras em outra fruteira.
(Laura Athayde/Superinteressante)

As maçãs devem ficar no lugar mais frio da geladeira, fechadas em um saco ou em pote. Isso porque elas liberam etileno, que acelera o amadurecimento de outras frutas, como manga e limão. Banana e abacate (e a cebola) também liberam etileno – então a dica é mantê-los longe de alimentos sensíveis a esse gás (berinjela e verduras em geral). Laranjas toleram etileno, então não precisam ficar isoladas.

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3 – Tubérculos 

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Ilustração de mãos cortando as folhas de uma cenoura. Na bancada, há também rabanetes, beterrabas e batatas.
(Laura Athayde/Superinteressante)

Batatas não precisam de geladeira. Conserve-as em ambientes frescos e escuros. E as tire do saco – elas precisam que o ar circule. Outros tubérculos (beterrabas, cenouras, rabanetes) vão para a geladeira, em saquinhos ou potes herméticos. Corte os talos e as folhas, que tiram a umidade do vegetal. Mas não os descarte: eles podem virar saladas e refogados.

4 – Folhas

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Ilustração de alguém armazenando folhas em um recipiente com papel toalha.
(Laura Athayde/Superinteressante)

Guarde-as na geladeira, em sacos plásticos selados – e sem lavar. O excesso de umidade faz com que elas murchem mais rápido. Guardá-las junto a um pedaço de papel-toalha ajuda nesse controle de umidade. Fique de olho nas folhas marrons e nas viscosas; descarte-as sempre. E não separe as folhas de alface – mantenha-as com o resto da cabeça.

Mais dicas:

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  • Guarde os ovos com a mesma pressa que você guarda o sorvete: assim que chegar do mercado. Eles vão dentro da caixa – e na parte mais fria da sua geladeira (as prateleiras inferiores).
  • Para ervas frescas (salsa, cebolinha, coentro): lave e seque bem, com papel-toalha. Leve-as à geladeira em uma jarra com água, como um buquê de flores. Ou simplesmente corte, porcione, reserve um pouco para usar nos próximos dias – e congele o resto no freezer.
  • Para salvar uma alface murcha, corte um pouco da raiz da cabeça e guarde-a na geladeira em um recipiente com um pouco de água, envolta em plástico (a água precisa encostar na raiz). As folhas ganham uma vida extra a partir do dia seguinte.
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TAGS:
Alimentação
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