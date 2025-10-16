Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Por que somos obcecados em mandar objetos para a órbita da Terra?

Uma reflexão filosófica sobre a nossa vontade de mandar moedas, carros conversíveis e até templos budistas para o espaço.

Por Tony Milligan 16 out 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h28
Fotografia do Tesla Roadster no espaço.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após publicidade
Por que somos obcecados em mandar objetos para a órbita da Terra? Priorizar nos meus resultados Google

Tony Milligan é professor associado de filosofia na University of Sheffield. O texto a seguir foi publicado originalmente no site The Conversation.

Além da corrida com fins científicos, comerciais e militares, há outra corrida espacial de um tipo mais curioso. Uma corrida para ser o primeiro a enviar vários objetos para lá. Mas por quê?

Em dezembro de 2024, monges budistas do Japão tentaram, sem sucesso, enviar um pequeno templo a bordo de um satélite para a órbita da Terra. O foguete chegou a mais de 110 km da Terra, tornando-se a primeira vez que o Dainichi Nyorai (o Buda do Cosmos) e a mandala foram transportados para o espaço sideral. Os monges esperam tentar colocá-los em órbita novamente no futuro.

O templo espacial tem o tamanho de uma caixa de entrega média da Amazon e é coberto por uma folha protetora dourada. O Buda fica sentado em um compartimento especial no seu topo. A ideia é que, com um número crescente de japoneses vivendo fora do Japão, as orações pelos entes queridos falecidos possam ser transmitidas ao Buda quando ele passar pelo céu.

Siga

Ser o primeiro é importante. Os seres humanos parecem ter uma preferência inata por ser os primeiros, sendo até mais propensos a escolher as primeiras opções ao serem apresentados a uma lista. É tentador explicar isso recorrendo ao que o médico austríaco Alfred Adler chamou de “complexo de inferioridade” – uma necessidade de continuar provando nosso valor.

Mas isso também pode ser simplesmente uma característica evolutiva que era genuinamente útil no passado, e que se transformou em preferências modernas mais curiosas, como esperar mais do primeiro filho ou votar no primeiro candidato da lista.

Continua após a publicidade

Além disso, por meio do que o biólogo Ernst Mayr chamou de “efeito fundador”, os pioneiros exercem uma influência desproporcional sobre o que acontece posteriormente.

A ideia original de Mayr era sobre genética populacional, e como os fundadores de uma população de organismos podem restringir a diversidade posterior. Mas o conceito tem sido aplicado de forma mais ampla para explicar por que aqueles que chegam ou agem primeiro tendem a ter uma influência desproporcional sobre os agentes posteriores.

Visto dessa forma, faz todo o sentido que as pessoas queiram ser as primeiras a enviar algo para o espaço. Mas a escolha dos objetos enviados nem sempre é tão óbvia. Ou melhor, há uma escala variável que vai do compreensível ao totalmente estranho.

Imortalidade, nostalgia e alienígenas

No extremo compreensível da escala, temos restos mortais de humanos, animais de estimação e até dinossauros. Não são pedaços grandes, apenas fios de cabelo ou cinzas.

Uma empresa chamada Celestis vem enviando cinzas e DNA para o espaço desde 1994. Em 1997, ela enviou os restos mortais cremados de 24 pessoas, incluindo do criador de Star Trek, Gene Roddenbery, no que foi chamado de “Voo dos Fundadores”. Foi o primeiro voo memorial funerário ao espaço.

Continua após a publicidade

Cinco anos depois, porém, os restos mortais caíram acidentalmente da órbita. Mas mesmo com essa queima acidental, os parentes podem sentir que seus entes queridos alcançaram uma espécie de imortalidade. Afinal, eles foram os primeiros.

Algo semelhante se aplica aos animais de estimação. Um lançamento fracassado em janeiro de 2024 incluiu mais restos de Gene Roddenberry e restos parciais de um cão chamado Indica-Noodle Fabiano.

Homenagear os mortos no espaço é uma ideia particularmente popular. Mesmo a missão Apollo 15 deixou uma placa memorial a astronautas falecidos em Hadley Rille, na Lua, em 1971.

Da mesma forma, em várias ocasiões, enviamos ossos de dinossauros temporariamente para a órbita. A inclusão de um fragmento de T.rex em um voo da cápsula Órion, da Nasa, em 2014 foi justificada “como uma lembrança de quanta vida a Terra viu durante sua existência”.

Continua após a publicidade

Isso revela uma razão mais profunda e emocional pela qual queremos enviar coisas para o espaço. Junto com a busca por ser o primeiro, esses itens podem ser símbolos de imortalidade.

Eles também podem nascer da nostalgia. Por que mais desejaríamos que a vida passada na Terra deixasse um rastro contínuo?

Outros itens são mais difíceis de entender. Em dezembro, uma empresa chamada beingAI planeja enviar um disco de níquel à Lua. O disco terá impressa uma imagem digital de uma sacerdotisa budista em treinamento chamada Emi Jido.

E não há apenas mensagens budistas no espaço. Por exemplo, o segmento russo da Estação Espacial Internacional contém toda uma coleção de iconografia religiosa ortodoxa.

Mas qual é o sentido de ter mensagens religiosas no espaço se não há ninguém lá para lê-las? Isso revela outra intenção: esperamos que, eventualmente, uma mensagem viaje longe o suficiente para alcançar outra forma de vida.

Continua após a publicidade

Deixando uma marca

Da mesma forma, não faz muito sentido transmitir a Poética Vaginal, um sinal fraco de contrações vaginais convertidas transmitido na direção da constelação de Eridanis pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1986. A Força Aérea dos Estados Unidos, que controlava as instalações terrestres, interveio rapidamente antes que uma transmissão mais forte pudesse ser enviada.

E é francamente estranho que um convite para uma apresentação da ópera Klingon tenha sido enviado para Arcturus, na constelação de Boötes, em 2010, com o convite escrito em Klingon (uma língua fictícia da série Star Trek). Em vez de uma mensagem representativa da nossa cultura, isso se aproximou mais de uma desinformação cósmica.

No caso mais conhecido de objetos estranhos enviados ao espaço, Elon Musk lançou seu carro esportivo Tesla Roadster vermelho-cereja em 2018, completo com um manequim no banco do motorista e a música Space Oddity, de David Bowie, tocando no rádio do carro. Atualmente, ele está a cerca de 248 milhões de km da Terra.

Essas coisas podem revelar mais uma razão pela qual enviamos coisas para o espaço que tem menos a ver com imortalidade, nostalgia, comunicação com alienígenas ou ser o primeiro. Objetos que parecem inúteis por si só ainda são uma declaração de intenções. É como colocar uma toalha em uma espreguiçadeira que você não está pronto para usar, mas voltará mais tarde.

Continua após a publicidade

A infraestrutura espacial dependerá, em última instância, da mineração do cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter. E a órbita do Roadster de Musk cruza e recruza a órbita de Marte enquanto viaja ao redor do Sol.

De fato, sabemos que a Lua, Marte e algumas pequenas distâncias além deles podem ser partes importantes do futuro próximo da Humanidade. Não apenas para aplicações científicas, comerciais e militares, mas também para nossa civilização como um todo.

Ainda não descobrimos o que faremos com todo esse espaço e como acabaremos preenchendo-o com nossa humanidade. Os objetos curiosos que enviamos também podem ser vistos como uma declaração de intenção de usar os locais onde eles acabam, mesmo que seu uso permaneça indeterminado.

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

Publicidade
TAGS:
Ciência
espaço
Filosofia
foguetes
Sistema solar
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DA SAÚDE

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).