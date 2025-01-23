Protegidos por lei: 14 cheiros que foram patenteados nos EUA

McDonald’s, Harry Potter, Superinteressante. Esses nomes são marcas registradas facilmente associadas às entidades que representam. Registrar uma marca legalmente é uma forma de proteger a propriedade intelectual e evitar que outra empresa se passe pela sua, por exemplo.

Uma marca de brinquedos pode registrar o nome de uma boneca (Barbie, por exemplo), e uma imagem (o logotipo da Mattel). Existem até cores (o azul da joalheria Tiffany) e padrões (o xadrez da grife Burberry) que foram patenteados.

Mas um confeiteiro poderia registrar sua receita? Um perfumista consegue patentear uma fragrância única?

O Brasil não concede registros nesses casos. Por aqui, a legislação diz que apenas sinais visualmente distinguíveis podem ser patenteados – logo, não vale para aromas e sabores. A proteção a fragrâncias existe nos Estados Unidos, mas não é fácil de obter. Esse privilégio foi concedido a pouquíssimas marcas até agora.

Continua após a publicidade

Para conseguir o registro de patente nos EUA, a fragrância deve atender a dois critérios. O primeiro é a não-funcionalidade: o cheiro não pode ser o motivo pelo qual a pessoa compra o produto. Perfumes e aromatizadores de ambiente, então, não podem ser registrados.

O segundo requisito é que o cheiro deve ser distinguível e diretamente associado a uma marca. O maior exemplo disso são as massas de modelar Play-Doh: quem já abriu um pote de massinha deve lembrar do cheiro que o produto exala, embora ele não tenha função alguma. Nenhuma outra marca de massinha pode usar esse cheiro.

Continua após a publicidade

Abaixo, confira as 14 marcas que têm seus aromas registrados nos Estados Unidos.

1. Play-Doh

Continua após a publicidade

O cheiro das massinhas de modelar Play-Doh é um dos poucos odores patenteados nos Estados Unidos. O registro foi concedido à Hasbro em 2018, por uma fragrância descrita como “uma combinação de baunilha doce, ligeiramente almiscarada, com notas de cereja e o odor natural e salgado da massinha feita de trigo”.

Segundo a empresa, esse cheiro é usado nos produtos desde 1950, sendo uma característica diretamente associada à marca.

Continua após a publicidade

2. Melissa

Sim, uma empresa brasileira tem cheiro registrado nos EUA. A companhia cearense Grendene é dona de marcas como Melissa, Rider e Ipanema. Ela conseguiu o registro em 2015, após enviar o pedido de patente junto com um exemplar da sandália Melissa. O aroma é simplesmente descrito como “chiclete”.

3. Cera dental

Quem já usou aparelho ortodôntico conhece esse produto: uma cera que parece uma massinha de modelar. Ela pode ser colocada temporariamente na estrutura de ferro para evitar atrito com a bochecha e gengiva. A empresa Harvest Dental Products patenteou os aromas de amêndoa e baunilha típicos do produto.

Continua após a publicidade

4. Playground

A Deep Blue Indoor Play é um playground localizado em Evansville, no estado de Indiana. Os brinquedos são temáticos do fundo do mar, e o aroma do ambiente “evoca a sensação de estar no oceano ou na praia”. Ele está registrado desde 2024.

5. Crayola

A marca Crayola também registrou o aroma característico de seus giz de cera. O odor é descrito como “um sabão terroso com notas pungentes de argila e couro”.

6. Graxa para sapato

A empresa Pure Polish, de graxa de sapato, patenteou o aroma de laranja dos seus produtos. O registro está no nome de Andrew Vaughn, dono da empresa.

7. Salonpas

Os adesivos analgésicos têm um toque geladinho e aliviam a dor muscular. A sensação é acompanhada de um cheiro mentolado, que foi registrado pela empresa japonesa Hisamitsu Pharmaceutical Co. O aroma é descrito como uma “mistura altamente concentrada de salicilato de metila e mentol”.

8. Loja de joias

A marca Le Vian é famosa por produzir joias com diamantes marrons, chamados “diamantes chocolate”. Faz sentido que suas lojas, então, tenham cheiro de chocolate. Esse aroma doce está registrado como patente.

9. Bola de boliche

A marca de bolas de boliche Storm aplica um aroma de menta nos seus produtos. Ele está registrado desde 2021 nos Estados Unidos.

10. Couro sintético

A empresa Natural Fiber Welding produz materiais plant-based para calçados e acessórios. Um dos produtos da marca é o Mirum, um couro sintético que não usa plástico em sua composição. Ele tem um cheiro “amadeirado com notas de cravo-da-índia”, que está patenteado nos EUA.

11. Sandálias

Seguindo o exemplo da Grandene, a empresa SOL Imports patenteou o aroma de “coco tropical” que acompanha suas sandálias.

12. Limpador de armas

A marca Bushnell, que vende produtos de caça, patenteou o cheiro do limpador de armas Hoppe´s 9, usado para remover pólvora, ferrugem etc. O aroma é de “banana com notas de amônia e querosene”.

13. Lubrificantes de motor

A empresa Manhattan Oil possui as patentes de cheiro mais antigas dos Estados Unidos. Feitos para o produto Power Plus, os odores estão registrados desde 1998. Existem diversos aromas para as “fragrâncias de combustível” vendidas pela marca, mas apenas três delas são patenteadas: morango, cereja e uva.

14. Cheiro de rosas

Em 2009, um cidadão búlgaro chamado Kalin Manchev decidiu patentear o odor de rosas. O motivo? Nenhum em específico. Ele e seu advogado americano argumentaram que o aroma poderia ser usado como publicidade ou marketing de produtos quaisquer. Como exemplo, ele enviou um lenço umedecido com cheiro de rosas.