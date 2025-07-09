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Ciência

Astronauta francesa terá refeições estrela Michelin no espaço; veja o cardápio.

A astronauta Sophie Adenot vai para a Estação Espacial Internacional com marmitas de foie gras e bisque de lagosta.

Por Eduardo Lima 9 jul 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia da Sophie Adenot com um foie gras do lado.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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Comida de astronauta tem fama de ser triste: cardápio é milimetricamente planejado para garantir todos os nutrientes aos tripulantes, privilegiando a praticidade logística e em detrimento da textura e sabor. O primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, comeu uma pasta de carne espremida e calda de chocolate de sobremesa.

Nas décadas desde que a União Soviética inaugurou a exploração espacial tripulada por humanos, a gastronomia espacial melhorou bastante. O menu ainda é cuidadosamente planejado, mas agora os astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) já podem até comer vegetais e frutas quando chegam novas cápsulas abastecidas com produtos frescos.

A maioria das comidas disponíveis na Estação Espacial Internacional são enlatadas ou congeladas. Dá para fazer dietas específicas para cada tripulante de acordo com seus gostos e necessidades pessoais.

Na primavera de 2026, a francesa Sophie Adenot vai visitar a ISS. Na cápsula espacial, além dos mantimentos tradicionais, a astronauta levará algumas marmitas com clássicos da alta gastronomia francesa, como foie gras e sopa de cebola, preparados especialmente por uma chef de cozinha com 10 estrelas Michelin.

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A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) anunciou que Adenot escolheu Anne-Sophie Pic, a chef mulher com mais estrelas Michelin do mundo, para cozinhar algumas das refeições bônus que ela tem direito a levar na viagem à órbita baixa da Terra.

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Qual é o menu?

Toda comida levada para a Estação Espacial Internacional precisa seguir critérios muito específicos. Os pratos devem ser leves, sem migalhas e precisam aguentar pelo menos 24 meses de conservação. A maioria das refeições vem em latas, embaladas a vácuo ou congeladas.

Cerca de 10% do menu dos astronautas da Agência Espacial Europeia é composto pelas comidas bônus – que são as coisas que eles mais gostam de comer aqui na Terra. Geralmente, essa parte do cardápio é preparada em parceria com um chef de cozinha. É uma forma de adicionar variedade à dieta e melhorar a saúde mental dos tripulantes da ISS que estão com saudade de casa.

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Anne-Sophie Pic, a cozinheira escolhida de Adenot, vem de uma família de chefs: tanto seu avô quanto seu pai ganharam estrelas Michelin antes dela. Cozinhar a complexa culinária francesa à perfeição é sua especialidade, mas preparar marmitas espaciais é um desafio extra.

Em parceria com a Servair, uma empresa francesa especializada em comida para companhias aéreas, ela fez vários testes com embalagens e ingredientes para garantir o gosto das comidas na ISS.

O menu da εpsilon, expedição que vai levar Adenot para o espaço, é bem completo, dividido em entrada, prato principal e sobremesa. Confira abaixo o cardápio chiquérrimo que a chef Pic preparou para a missão:

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Entradas

Foie gras (patê tradicional feito com fígado de pato ou ganso que foi alimentado à exaustão) num brioche tostado com limão cristalizado;

Bisque de lagosta (sopa típica) com caranguejo e cominho;

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Velouté (molho parecido com bechamel, mas sem leite) de pastinaca (raiz parente da cenoura) com curry e hadoque defumado;

Sopa de cebola com pimenta rosa e croutons gratinados.

Pratos principais

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Carne bovina desfiada assada com alho negro e baunilha defumada;

Aves com pimenta voatsiperifery (parecida com a pimenta-do-reino), cumaru e polenta cremosa de queijo Comté.

Sobremesas

Pudim de arroz com coco e baunilha defumada;

Creme de chocolate com flor de avelã e café.

Ficou com vontade de comer algum desses pratos? A chef Pic possui restaurantes na França, Suíça, Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos.

A febre do pistache – e a psicologia das modas gastronômicas

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