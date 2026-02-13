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Ciência

Depois de evacuação médica inédita, SpaceX lança nova tripulação para a Estação Espacial Internacional

A missão fará experimentos para levar o homem à Lua e Marte.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 13 fev 2026, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia do Lançamentos da Tripulação-12.
 (NASA/Aubrey Gemignani/Reprodução)
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Depois de evacuação médica inédita, SpaceX lança nova tripulação para a Estação Espacial Internacional Priorizar nos meus resultados Google

No dia 15 de janeiro, a missão Crew-11 da SpaceX, que estava na Estação Espacial Internacional (ISS), retornou à Terra após uma evacuação médica inédita. Um dos quatro tripulantes da missão – cuja identidade não foi revelada – enfrentou problemas de saúde, mas os detalhes do caso também não foram revelados. A tripulação teve que retornar cerca de um mês antes da data programada; foi a primeira vez que uma situação desse tipo ocorreu na ISS.

Desde então, apenas outros três astronautas permaneceram a bordo da estação, o que exigiu uma reorganização das atividades no local. A prioridade passou a ser a manutenção da ISS, que envolve reparos internos, substituição de equipamentos e monitoramento de sistemas. 

Após quase um mês operando com equipe reduzida, o reforço finalmente decolou. A Crew-12, que substitui a Crew-11, foi lançada hoje (13 de fevereiro) pela Nasa e pela SpaceX rumo à Estação Espacial Internacional. O lançamento ocorreu na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 5h15 do horário local (7h15 no horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Nasa no YouTube. Assista:

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A Crew-12 é composta pelos astronautas Jack Hathaway e Jessica Meir, da Nasa; o russo Andrey Fedyaev, da Roscosmos; e a francesa Sophie Adenot, da Agência Espacial Europeia (ESA). Esta é a segunda missão espacial de Meir e Fedyaev e a primeira de Hathaway e Adenot.

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A bordo da nave Crew Dragon, lançada pelo foguete Falcon 9, da SpaceX, o quarteto deve permanecer entre oito e nove meses na ISS. A chegada à estação está prevista para este sábado, com transmissão ao vivo já programada pela Nasa – clique aqui e confira.

Da esquerda para a direita: o cosmonauta da Roscosmos Andrei Fedyaev, os astronautas da NASA Jack Hathaway e Jessica Meir, e a astronauta da ESA Sophie Adenot, da França.
(SpaceX/Reprodução)

Entre os principais objetivos da missão estão a manutenção da estação e a realização de experimentos voltados para futuras missões tripuladas de longa duração, visto que a Nasa pretende levar astronautas a Marte na década de 2030 e retomar as viagens à Lua com o programa Artemis, que chega este ano à sua segunda missão. 

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A Artemis II deve realizar um sobrevoo tripulado pela órbita lunar em março e, caso o cronograma seja mantido, eles irão estabelecer contato via rádio com a Crew-12. Uma curiosidade é que Jessica Meir já esteve no espaço com Christina Koch, integrante da Artemis II. Juntas, elas realizaram a primeira caminhada espacial exclusivamente feminina.

Entre as outras pesquisas conduzidas pela nova tripulação estão estudos sobre uma bactéria causadora de pneumonia, projetos para otimizar a produção de alimentos em microgravidade (algo essencial para missões de longa duração) e outros experimentos científicos.

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