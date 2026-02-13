Ler Resumo





Introdução Após evacuação médica inédita, a Estação Espacial Internacional recebe uma nova equipe. A Crew-12 decolou para substituir a missão anterior, encurtada por uma emergência. Conheça os astronautas, os objetivos cruciais e as conexões dessa viagem com as futuras ambições da NASA à Lua e Marte.

Principais Tópicos





Evacuação médica inédita da Crew-11 forçou o retorno antecipado da missão da ISS em janeiro. A Crew-12, com astronautas da NASA, Roscosmos e ESA, decolou em fevereiro para assumir as operações. Principais objetivos incluem manutenção da ISS e experimentos para futuras missões tripuladas de longa duração. A missão é crucial para os planos da NASA de levar astronautas a Marte e retomar viagens à Lua com o programa Artemis. Jessica Meir, da Crew-12, tem laços com a tripulação da Artemis II, que fará um sobrevoo lunar.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

No dia 15 de janeiro, a missão Crew-11 da SpaceX, que estava na Estação Espacial Internacional (ISS), retornou à Terra após uma evacuação médica inédita. Um dos quatro tripulantes da missão – cuja identidade não foi revelada – enfrentou problemas de saúde, mas os detalhes do caso também não foram revelados. A tripulação teve que retornar cerca de um mês antes da data programada; foi a primeira vez que uma situação desse tipo ocorreu na ISS.

Desde então, apenas outros três astronautas permaneceram a bordo da estação, o que exigiu uma reorganização das atividades no local. A prioridade passou a ser a manutenção da ISS, que envolve reparos internos, substituição de equipamentos e monitoramento de sistemas.

Após quase um mês operando com equipe reduzida, o reforço finalmente decolou. A Crew-12, que substitui a Crew-11, foi lançada hoje (13 de fevereiro) pela Nasa e pela SpaceX rumo à Estação Espacial Internacional. O lançamento ocorreu na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 5h15 do horário local (7h15 no horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Nasa no YouTube. Assista:

A Crew-12 é composta pelos astronautas Jack Hathaway e Jessica Meir, da Nasa; o russo Andrey Fedyaev, da Roscosmos; e a francesa Sophie Adenot, da Agência Espacial Europeia (ESA). Esta é a segunda missão espacial de Meir e Fedyaev e a primeira de Hathaway e Adenot.

Continua após a publicidade

A bordo da nave Crew Dragon, lançada pelo foguete Falcon 9, da SpaceX, o quarteto deve permanecer entre oito e nove meses na ISS. A chegada à estação está prevista para este sábado, com transmissão ao vivo já programada pela Nasa – clique aqui e confira.

Entre os principais objetivos da missão estão a manutenção da estação e a realização de experimentos voltados para futuras missões tripuladas de longa duração, visto que a Nasa pretende levar astronautas a Marte na década de 2030 e retomar as viagens à Lua com o programa Artemis, que chega este ano à sua segunda missão.

Continua após a publicidade

A Artemis II deve realizar um sobrevoo tripulado pela órbita lunar em março e, caso o cronograma seja mantido, eles irão estabelecer contato via rádio com a Crew-12. Uma curiosidade é que Jessica Meir já esteve no espaço com Christina Koch, integrante da Artemis II. Juntas, elas realizaram a primeira caminhada espacial exclusivamente feminina.

Entre as outras pesquisas conduzidas pela nova tripulação estão estudos sobre uma bactéria causadora de pneumonia, projetos para otimizar a produção de alimentos em microgravidade (algo essencial para missões de longa duração) e outros experimentos científicos.

Calendário astronômico: o melhor do céu em 2026

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.