Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Exoplaneta a 40 anos-luz da Terra pode ter condições certas para abrigar vida

O TRAPPIST-1e está na zona habitável de sua estrela – e talvez tenha uma atmosfera parecida com a da Terra, sugere um novo estudo.

Por Eduardo Lima 9 set 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Impressão artística do planeta TRAPPIST-1e.
 (NASA/JPL-Caltech/Reprodução)
Continua após publicidade
Exoplaneta a 40 anos-luz da Terra pode ter condições certas para abrigar vida Priorizar nos meus resultados Google

Astrônomos encontraram sinais promissores de um planeta com atmosfera capaz de abrigar vida a “só” 40 anos-luz da Terra – uma distância consideravelmente pequena em termos cósmicos.

O planeta se encontra no sistema estelar TRAPPIST-1, formado por uma estrela anã vermelha com sete planetas em sua órbita. Desde sua descoberta em 2016, os astrônomos examinam esse sistema para tentar encontrar sinais de vida extraterrestre, já que três de seus planetas ficam na “zona Cachinhos Dourados”, a área potencialmente habitável de um sistema estelar em que a temperatura fica no ponto certo (como no mingau da história da Cachinhos Dourados) para que a água exista no estado líquido.

Alguns planetas do sistema TRAPPIST-1 já foram estudados, mas astrônomos descobriram que eles não têm atmosfera, descartando assim a existência de ETs neles. Agora, porém, uma equipe liderada pelo cientista Ryan MacDonald, da Universidade de St. Andrews no Reino Unido, acredita que pode haver uma chance de outro planeta, o TRAPPIST-1e, ter condições ideais para abrigar vida.

Com dados de quatro observações diferentes feitas pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST), os astrônomos estão tentando entender se o TRAPPIST-1e tem uma atmosfera ou não. O que eles sabem por enquanto foi divulgado num artigo para The Astrophysical Journal Letters. Uma resposta mais sólida, no entanto, só deve vir após outras 15 observações que podem acontecer em 2026.

Siga

Atmosfera? Talvez

Entender se um exoplaneta tem uma atmosfera e sua possível composição é uma tarefa complicada. Os astrônomos geralmente usam o método de trânsito: juntam várias imagens do planeta enquanto ele está passando na frente de sua estrela e analisam as alterações sutis na luz estelar, que podem ajudar a revelar que tipo de substâncias químicas estão presentes nessa atmosfera.

Continua após a publicidade

Mas a estrela do sistema TRAPPIST-1 é uma anã vermelha, o que significa que ela é bem mais fria que o Sol. Isso torna essas leituras ainda mais complexas, o que exige modelos específicos para estudá-las.

Por enquanto, os resultados preliminares sugerem que o exoplaneta TRAPPIST-1e talvez tenha uma atmosfera favorável à vida. A partir dos dados das observações do James Webb, os pesquisadores acreditam que o planeta pode ter uma atmosfera rica em nitrogênio, como a nossa, e com a presença de moléculas como o metano, um dos responsáveis por manter a temperatura da Terra quentinha.

Se a presença de uma atmosfera rica em nitrogênio for comprovada com observações futuras, o próximo passo é procurar por gases como metano e dióxido de carbono, que ajudam a reter calor na atmosfera, e usar modelos climáticos para estimar qual a temperatura na superfície do exoplaneta. Se a temperatura for propícia para a manutenção de água líquida, o planeta vai ter mais chances de poder abrigar vida.

Continua após a publicidade

Por enquanto, não dá para dizer com certeza que o exoplaneta TRAPPIST-1e tem uma atmosfera, e mais observações são necessárias para diminuir as probabilidades de erro. Os cientistas continuam bem longe de provar a existência de vida extraterrestre, mas talvez o estudo desse planeta seja um pequeno passo nessa direção.

Planeta 9: existe um mundo escondido no nosso Sistema Solar?

 

Publicidade
TAGS:
Astronomia
espaço
Planetas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).