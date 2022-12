O barulho do trânsito pode deixar pássaros mais agressivos

Acha que é só você que fica irritado com o barulho das grandes cidades? Nada disso. A poluição sonora causada pelo trânsito também deixa outros animais estressados. É o caso de pássaros, como o pisco de peito ruivo: cientistas sugerem que ele fica mais agressivo quando está exposto à sinfonia dos automóveis.

O pisco (Erithacus rubecula) é um pequeno pássaro castanho, com ventre branco e peito alaranjado – como o nome sugere. Ele é nativo do continente europeu, e os machos da espécie são brigões, exibindo comportamentos variados para garantir o domínio de seu território.

Quando um pisco desavisado invade o território de um semelhante, o dono do pedaço adapta sua cantoria para afastá-lo, infla seu peito ruivo e se movimenta de maneira ameaçadora. Se uma ave rival não entender o recado, aí sim é hora de se aproximar e partir para cima.

Pesquisadores que investigam o comportamento do pássaro europeu já verificaram que indivíduos que vivem em cidades tendem a ser mais agressivos do que aqueles de áreas rurais. Agora, um grupo de cientistas da Universidade Anglia Ruskin (Reino Unido) e da Universidade Koç (Turquia) afirma que a diferença está relacionada à poluição sonora.

Eles fizeram experimentos para observar como os pássaros de Istambul reagiam à presença de um macho intruso no seu território – um intruso fake, de plástico, colocado nos arredores pela equipe. Eles compararam o comportamento de piscos em um parque urbano, próximo a ruas movimentadas, e em uma área arborizada e mais tranquila na periferia da cidade.

Depois de observar as reações naturais dos pássaros, os pesquisadores fizeram um teste. Com um alto-falante, inseriram barulho de trânsito em cada um dos ambientes. Eles perceberam que os piscos da periferia ficaram mais agressivos com o barulho extra, cantando e se aproximando mais do intruso. Mas o aumento não foi observado entre os piscos do centro, que estão sempre expostos à poluição sonora.

Segundo os pesquisadores, os resultados sugerem que o barulho crônico da cidade atrapalha a comunicação sonora dos piscos, e que os pássaros urbanos teriam “aprendido” a não competir com os aumentos temporários de ruído em seu ambiente. Eles provavelmente seriam mais agressivos, no geral, porque muitas vezes não podem usar ameaças sonoras para afastar intrusos de seus territórios.

O estudo foi publicado na revista Behavioral Ecology and Sociobiology.

