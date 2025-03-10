Passar pepino na frigideira realmente impede que o alimento grude? Entenda

Recentemente, alguns vídeos se popularizaram na internet. Eles mostravam uma cena improvável: pepinos cortados ao meio eram usados como manteiga em frigideiras, às tornando antiaderentes e impedindo com que ovos grudassem no fundinho da panela. Será que isso é verdade mesmo?

Os vídeos funcionam mais ou menos assim: alguém esquenta a panela, corta um pepino ao meio e esfrega uma das partes abertas no fundo da frigideira. O caldinho do fruto, então, teria a mesma função que um fio de azeite – só que bem mais barato. Nos poucos minutos de vídeo apenas duas coisas ficam claras: o rosto de surpresa de quem está gravando e que o ovo depositado por cima do tapete de suco de pepino realmente não gruda na panela.

Informações sobre o tipo de pepino e sobre a panela ficam vagas.

A alegação feita é que os frutos usariam da pectina, uma fibra solúvel encontrada em frutas e vegetais, para criar uma camada antiaderente nas frigideiras. Isso aconteceria graças ao ácido galacturónico, um ácido de açúcar derivado da galactose, que é capaz de formar um gel viscoso, que dá às geleias de frutas sua consistência.

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Além de também usado na fabricação de iogurtes, sucos, pães e doces, agindo na textura e deixando os alimentos mais cremosos.

Acontece que tudo isso é balela. O mais provável é que as panelas dos vídeos foram untadas com óleo em um momento anterior à filmagem, ou já eram antiaderentes. Alguns vídeos já desmistificaram os vídeos desses pepinos mágicos, como o publicado pelo canal de Youtube Nunca Vi 1 Cientista.

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No teste, foram colocados à prova três tipos diferentes de panelas: uma de ferro, uma de cerâmica e outra de inox. Em todos os casos, quando o pepino foi acrescentado, o ovo pareceu grudar ainda mais no fundo da frigideira.

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Em outro teste, feito pelo perfil Almanaque SOS, foram utilizados mais de um tipo de pepino, e o resultado foi o mesmo: um treino de braço garantido para lavar os restos grudados na panela.

Ou seja, por mais incrível que essa ideia pareça, ela está longe de ser verdade.

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