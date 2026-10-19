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Ciência

Agência espacial japonesa lança primeira missão para coletar amostras das luas de Marte

A Martian Moons eXploration (MMX) deve dedicar os próximos cinco anos para buscar pistas sobre a origem de Fobos e Deimos.

Por Amanda Nascimento 19 out 2026, 19h00
Sonda espacial amarela e preta com painéis solares retangulares e propulsores acesos, sobrevoando a superfície alaranjada e craterada de Marte, com um asteroide escuro flutuando à direita
 (JAXA/Reprodução)
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A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) lançou, na tarde desta segunda-feira (19), a missão Martian Moons eXploration (MMX) rumo a Marte, para buscar pistas sobre a origem das duas luas do planeta – Fobos e Deimos. Ao longo dos próximos cinco anos, a sonda coletará amostras dos corpos celestes e as trará de volta à Terra.

Fobos e Deimos intrigam os cientistas há muito tempo. Para se ter ideia, o par é ainda mais misterioso do que a nossa própria Lua: não sabemos exatamente o que são, de onde vieram e nem há quanto tempo existem. O que se sabe é que ambas são pequenas e têm formato irregular, lembram batatas espaciais.

Missões anteriores já observam esse par sempre que possível. Sondas em órbita, por exemplo, registraram imagens desses corpos rochosos ao longo dos anos, enquanto veículos exploradores, chamados rovers, capturaram eclipses quando Fobos passou entre Marte e o Sol. No entanto, os cientistas ainda não sabem como Fobos e Deimos surgiram. 

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Hoje, a ciência trabalha com duas hipóteses para explicar essa origem. Na primeira, uma rocha espacial teria colidido com Marte no início de sua história, e Fobos e Deimos teriam surgido a partir dos detritos. Na segunda, as luas seriam dois asteroides errantes, vindos das regiões mais externas do Sistema Solar, que acabaram capturados pela gravidade do planeta vermelho.

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Para tentar responder essa questão, a missão MMX foi criada. A sonda deve chegar a Marte em agosto de 2027, onde irá estudar as duas luas por alguns anos, antes de pousar em Fobos, em 2030. A cápsula de retorno de amostras da MMX – projetada para trazer pelo menos 10 gramas de material marciano – tem previsão de retorno à Terra em 2031.

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A Nasa também colabora com a missão. A agência espacial americana será responsável pelo fornecimento de instrumentos, como o espectrógrafo MEGANE, e por acompanhar a navegação da sonda. Como retorno, vai guardar cerca de 15% das amostras para pesquisa interna.

A missão MMX ainda inclui um rover para análise o terreno – tarefa que não será nada fácil. O rover terá a missão de identificar um local de pouso para a sonda descer em Fobos. Uma vez na superfície, a sonda acionará um braço robótico e dois dispositivos de coleta para recolher poeira lunar. Segundo a Nasa, ninguém jamais conseguiu pousar um veículo desse tipo em uma lua tão pequena.

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Se os astrônomos tiverem sorte, os fragmentos obtidos de Fobos podem trazer um bônus: um pedaço de Marte. Cientistas especulam que, quando asteroides atingem Marte, o campo gravitacional do planeta é fraco o suficiente para permitir que parte dos detritos ejetados chegue facilmente a Fobos. 

Caso a amostra coletada em Fobos contenha alguns desses detritos, seriam as primeiras amostras físicas de Marte trazidas à Terra. Vale lembrar que existem meteoritos vindos de Marte que caem ocasionalmente em nosso planeta, mas a maioria não é recuperada e nenhum deles está em estado original ou intacto.

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