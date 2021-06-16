Quanto pesa todo o DNA do meu corpo somado?
80 gramas. E vale lembrar: só 1,2% disso de fato são genes operacionais.
Conta interessante. Vamos começar com os dados básicos: a estimativa mais recente na literatura científica dá conta de que um corpo humano médio tem 37,2 trilhões de células.
Destas, cerca de 70% são glóbulos vermelhos, que não têm material genético – toda a área útil é reservada à proteína hemoglobina, que carrega o oxigênio.
Agora, para obter uma estimativa boa o suficiente para a mesa de bar, basta multiplicar os 30% restantes pela massa do conteúdo de DNA de uma única célula, 7,18 picograma. Chegamos a (rufem os tambores) 80 gramas. Isso sim é compactação de arquivo.
Mais chocante é que seus 20 mil genes operacionais – ou seja, os trechos de DNA que de fato dão instruções para montar as proteínas que constroem e operam seu corpo – correspondem a só 1,2% do genoma. 0,96 grama.
Os outros 98,8% são DNA não codificador. DNA que não possui genes. Alguns trechos desse DNA selvagem – a deep web do genoma – têm utilidades variadas que só agora os biólogos moleculares estão desvendando.
Mas a maior parte é só lixo, mesmo: pedaços de retrovírus endógenos hoje inativos, genes que sofreram mutações incapacitantes e foram jogados na lixeira da hereditariedade, pedacinhos de código que se multiplicam milhares de vezes só porque são bons em fazer isso. A vida, no nível mais fundamental, é uma zona.