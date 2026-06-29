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Ciência

Todos os vinhos são veganos?

Spoiler: não. Entenda por quê.

Por Rafael Battaglia 29 jun 2026, 10h00
Garrafas de vinho escuras, com rótulos e tampas prateadas, alinhadas horizontalmente em uma adega escura, com pontos de luz desfocados ao fundo.
 (Hermes-rivera/Unsplash)
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Após a fermentação e antes de ir para a garrafa, o vinho passa por um processo chamado clarificação, que garante a retirada de impurezas e sólidos (como restos de uva e leveduras mortas) e evita que a bebida fique turva, parecendo um suco.

Para se fazer isso, costuma-se colocar agentes clarificantes no vinho, geralmente de origem animal, como a albumina (feita a partir da clara do ovo), a caseína (principal proteína do leite) e até gelatinas feitas com a bexiga natatória de peixes. É por isso que nem todo vinho é vegano.

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Os agentes clarificantes se ligam física e quimicamente às substâncias indesejáveis do vinho, incluindo moléculas dissolvidas na bebida, algo que filtrações simples não pegam. A partir daí, formam-se aglutinados que, depois, são retirados da bebida.

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É preciso dosar a quantidade de agentes clarificantes para que o processo não interfira muito no sabor. Do contrário, o vinho pode perder aromas e ficar desequilibrado em termos de acidez e de taninos – compostos que dão a sensação de “boca áspera” ao tomar uma taça, e que são importantes para dar complexidade e longevidade à bebida.

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Para produzir um vinho vegano, é preciso usar outros meios de clarificação, como técnicas de filtragem e resfriamento, ou usar agentes de origem vegetal. O mais comum é a bentonita, argila formada por cinzas vulcânicas.

Outros alimentos que podem não ser veganos:

  • Alguns produtores de maçã aplicam cera na casca para conservar a fruta que pode ter origem animal (feita pelas abelhas ou a partir de insetos). No Brasil, as maçãs têm somente a cera produzida naturalmente por elas.
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  • Alimentos que usam corante vermelho podem não ser veganos. É que a substância mais comum para conferir essa cor às comidas é o carmim, feito de fêmeas esmagadas do inseto cochonilha.

 

  • Até os anos 1990, era comum usar carvão de ossos de animais no refino do açúcar para deixá-lo mais limpo – e branquinho. Hoje, o padrão-ouro envolve opções sintéticas ou de origem vegetal, como o carvão ativado.

Fonte: Gilberto Simonaggio, enólogo do time técnico da Miolo Wine Group.

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