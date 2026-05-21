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História

A URSS na Lua – e em Vênus

A Apollo 11 venceu a corrida para colocar o homem na Lua. Mas os soviéticos foram os primeiros a enviar sondas e rovers para lá - e, depois, para Vênus.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 Maio 2026, 14h00
Colagem sobre exploração espacial soviética, com selos postais vermelhos e pretos da missão Vênus, um módulo de pouso Vênus em tom vermelho, um satélite Sputnik prateado e diagramas de sondas lunares.
Selos comemorativos do programa Venera; réplica da sonda Venera 9; sonda Luna 2; elementos da missão Lunokhod.  (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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O texto a seguir é parte de uma reportagem em sete capítulos:
O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS

O

Os EUA venceram a corrida para levar o homem à Lua. Mas os soviéticos saíram na frente, e foram os primeiros a enviar sondas e rovers para lá. A pioneira foi a sonda Luna 2, que chegou à Lua em 14 de setembro de 1959, uma década antes da Apollo 11.

Ela era bem primitiva, e não “pousou” na superfície: era um impactador, ou seja, foi projetada para colidir contra a Lua. Foi destruída na colisão. Mas, antes disso, mediu o nível de radiação (informação crucial para futuras missões tripuladas) e ejetou duas esferas de titânio com cargas explosivas dentro. Ao detonar, elas se desfizeram, espalhando 144 peças com a inscrição CCCP (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em russo) pela superfície lunar.

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Os soviéticos alcançaram outro marco com a Luna 9, que em fevereiro de 1966 se tornou a primeira sonda a fazer um pouso controlado no solo lunar. Ela desceu no Oceanus Procellarum (“oceano das tormentas”), planície que tem esse nome porque conteve lava líquida logo após a formação da Lua, e registrou a primeira foto feita diretamente da superfície lunar.

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A Luna 9 foi a última missão a contar com o trabalho do projetista Sergei Korolev, o cérebro do programa espacial soviético, que morreu em janeiro daquele ano. Sem Korolev, o programa passou a enfrentar uma série de insucessos e problemas, com quatro falhas nos lançamentos do N1, o principal foguete soviético.

O que é o lado oculto da Lua?

Isso culminou com a URSS sendo ultrapassada pelo programa Apollo, e desistindo de enviar cosmonautas para a Lua. Mas a exploração prosseguiu – e, em 1970, os soviéticos enviaram o Lunokhod 1, primeiro rover (veículo autônomo com rodas) a chegar à Lua. Ele funcionou por dez meses, o triplo do previsto, e rodou aproximadamente 10 km explorando a superfície.

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Foi seguido pelo Lunokhod 2, em 1973. Depois dele, a humanidade só enviaria um rover ao espaço 24 anos depois, com o americano Sojourner, que pousou em Marte em 1997.

Colagem de um satélite vermelho com detalhes mecânicos complexos, flutuando sobre um fundo de céu estrelado em preto e branco. Acima, uma esfera cinza com hexágonos e a inscrição
A sonda Luna 9. (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)

O programa lunar russo foi encerrado em 1976, com a sonda Luna 24. E retomado em 2023, com a Luna 25 – que alcançou a órbita lunar, mas não conseguiu pousar (fez uma trajetória errada, e se esborrachou na superfície). O próximo passo é a Luna 26, prevista para 2028.

Os soviéticos também foram os primeiros, e até hoje os únicos, a pousar sondas no planeta Vênus (um lugar brutalmente hostil, com temperaturas que chegam a 467 oC e pressão atmosférica 93 vezes maior que a da Terra). Enviaram 18 sondas, durante os programas Venera e Vega – dois pontos altos foram a Venera 7, de 1970, primeira a sobreviver ao pouso, e a Venera 9 (1975), que tirou as primeiras fotos capturadas na superfície venusiana.

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