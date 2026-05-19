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História

Um brinde ao cosmos

Os cosmonautas que levaram conhaque escondido nas missões - e o Réveillon celebrado com champanhe a bordo da Mir.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 Maio 2026, 12h00 | Atualizado em 25 Maio 2026, 06h27
Colagem com foto em preto e branco de um homem de camiseta clara ajustando equipamentos, faixas com texto em russo e inglês. Abaixo, ilustração em vermelho e preto de uma estação espacial e o logo da Salyut com estrela e globo. Fundo texturizado com elementos gráficos de círculos e estrelas.
Valeri Polyakov abrindo uma champanhe na Mir; selo do programa Salyut; modelo da estação Salyut.  (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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O texto a seguir é parte de uma reportagem em sete capítulos:
O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS

A

Alexei Leonov estava brincando quando disse aos americanos que havia vodka na despensa da Soyuz [leia no texto “O aperto de mãos”]. Mas os cosmonautas degustaram bebida alcoólica no espaço em várias ocasiões. Em 1984, Igor Volk embarcou rumo à estação espacial Salyut-7 levando uma garrafa de conhaque (segundo ele, escondida dentro da roupa). Esse hábito começou antes, e virou uma certa tradição – a ponto de causar pelo menos uma divertida surpresa.

O cosmonauta Georgy Grechko, que esteve em três estações da série Salyut durante os anos 1970, contou que, ao inspecionar um traje usado para a prática de exercícios físicos no espaço, encontrou uma garrafa de 500 ml com um tônico natural de ginseng (planta medicinal). Mas, quando abriu o frasco, viu que era conhaque, deixado por outro cosmonauta.

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Bebeu um golinho por dia, até matar a metade da garrafa, mas aí não conseguiu mais. O problema era que, na microgravidade do espaço, ar e líquido têm o mesmo “peso”, ou seja, quase nenhum. Por isso, o que sobrou de conhaque ficou preso dentro do frasco e não saía de jeito nenhum. Segundo Grechko, os tripulantes que o sucederam bolaram um jeito, fazendo movimentos bruscos com a garrafa.

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Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, vestindo traje espacial, braços cruzados, olhando para frente. Ao fundo, um círculo preto com estrelas brancas, contornado por anéis vermelhos e estrelas vermelhas e brancas. O fundo é bege com textura de papel amassado.
O cosmonauta Valery Ryumin. (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)

Valery Ryumin, que participou de três Soyuz e esteve duas vezes nas estações Salyut, disse ter levado ao todo 6 litros de conhaque armênio para suas missões.

A prática nem sempre era escondida. O cosmonauta Valeri Polyakov abriu uma garrafa de champanhe para celebrar o Ano-Novo a bordo da estação Mir, em 1995. Dois anos mais tarde, um veículo não tripulado colidiu com a Mir, abrindo um buraco na fuselagem. Uma situação bem grave, que os cosmonautas conseguiram contornar isolando a área afetada.

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Um deles, Alexander Lazutkin, contou ter tomado conhaque para acalmar os nervos após resolver o problema – e disse que a bebida fazia parte da alimentação oficial. Atualmente, a Roscosmos (agência espacial russa) não permite o consumo de álcool no espaço.

É a mesma política adotada pela Nasa. Mas Buzz Aldrin bebeu um golinho de vinho, como parte de uma cerimônia religiosa a bordo da Apollo 11, logo após pousar na Lua, em 1969. Ao voltar à Terra, Aldrin passou uma década lutando contra o alcoolismo, até alcançar a sobriedade em 1978.

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