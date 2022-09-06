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Saúde

AVC antes dos 60 pode ser mais comum em certos tipos sanguíneos, sugere pesquisa

Pessoas de tipo A apresentaram mais risco de sofrerem um derrame precoce. Entenda.

Por Leo Caparroz 6 set 2022, 18h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Amostra de sangue em laboratório.
 (Science Photo Library/Getty Images)
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AVC antes dos 60 pode ser mais comum em certos tipos sanguíneos, sugere pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Um estudo publicado no periódico Neurology aponta uma relação entre o gene que define o tipo sanguíneo de um indivíduo e a ocorrência de um AVC isquêmico antes dos 60 anos de idade. Um Acidente Vascular Isquêmico é causado pelo bloqueio da corrente sanguínea, que impede o sangue de chegar ao cérebro. 

Os pesquisadores compilaram dados de 48 estudos genéticos, que incluíram 17.000 pessoas que tiveram um derrame isquêmico e quase 600.000 de grupo controle – ou seja, que não sofreram AVC. Todos os participantes tinham entre 18 e 59 anos de idade.

A análise descobriu uma prevalência do grupo sanguíneo do tipo A entre as pessoas que tiveram um derrame precoce (em comparação com pessoas que tiveram AVC quando idosas ou nunca o tiveram). O risco de ter AVC em qualquer idade foi  maior nas pessoas com sangue tipo B, em comparação com o grupo de controle.

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Mais especificamente, os pesquisadores verificaram que aqueles que tinham sangue tipo A apresentam um risco 16% maior de ter um derrame precoce do que pessoas com outros tipos sanguíneos; para os de tipo O, o risco era 12% menor.

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Apesar disso, os cientistas enfatizam que o aumento no risco é muito modesto. Mais pesquisas devem ser feitas sobre o assunto. Quem tem sangue tipo A não precisa se preocupar excessivamente em ter um AVC precoce ou marcar exames extras.

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Segundo eles, o aumento da chance provavelmente está ligado à coagulação do sangue, que envolve plaquetas, células que revestem os vasos sanguíneos e outras proteínas circulantes, que desempenham um papel no desenvolvimento de coágulos.

O estudo também comparou pessoas que tiveram um derrame antes com aquelas que tiveram após os 60 anos.

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Para essa comparação, os pesquisadores usaram um conjunto de dados de 9.300 pessoas idosas que tiveram um derrame e 25.000 pessoas do controle. Essas também eram idosas, mas não sofreram um AVC.

Eles descobriram que ser ou não do grupo sanguíneo tipo A não faz diferença após a marca dos 60. Isso sugere que os acidentes vasculares cerebrais que ocorrem no início da vida podem ter causas distintas dos que ocorrem mais tarde.

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Os autores afirmam que acidentes vasculares cerebrais em pessoas mais jovens tendem a ser causados ​​por fatores relacionados à formação de coágulos – e não ​​pelo acúmulo de gordura nas artérias (um processo chamado aterosclerose), como ocorre em pessoas mais velhas.

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TAGS:
AVC - Acidente Vascular Cerebral
sangue
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