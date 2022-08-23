Doppelgänger é uma palavra de origem alemã que combina os substantivos Doppel (que significa “réplica”) e Gänger (algo como “ambulante” ou “aquele que vaga”). A ideia de existir alguém muito similar a você já foi muito usada na ficção – seja como um monstro metamorfo ou só alguém coincidentemente parecido. O fato é que existem, sim, pessoas que compartilham feições semelhantes; e segundo um novo estudo, elas podem ter ainda mais em comum.

Análises de DNA de 16 duplas de indivíduos extremamente parecidos revelaram que algumas pessoas com rostos semelhantes também têm alturas, pesos, hábitos e comportamentos parecidos.

No estudo, os pesquisadores analisaram imagens de 32 duplas de sósias usando três algoritmos de reconhecimento facial diferentes. Metade deles foram classificados como doppelgängers por todos os três algoritmos. Então os cientistas conduziram análises genéticas dentro desse novo grupo e encontraram 9 pares com semelhanças mais particulares ainda.

Juntos, essas super sósias compartilham 19.277 variações genéticas comuns em 3.730 genes, muitos relacionados a traços corporais e faciais.

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As respostas aos questionários sobre a vida pessoal sugerem que eles compartilham ainda mais do que apenas o rosto. Algumas características de estilo de vida, como tabagismo, peso e nível de escolaridade, também foram associadas aos pares de sósias.

Estudos com gêmeos são um campo popular de pesquisa genética, enquanto as relações entre sósias permanecem menos exploradas.

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Desde 1999, o artista canadense François Brunelle usa do amplo alcance da internet para identificar e acompanhar sósias em todo o mundo. Através de seu “catálogo”, os cientistas tiveram uma base inicial para a pesquisa.

O estudo usou 64 fotografias de sósias recrutadas no site do canadense, somadas à análise de DNA salivar e questionários de estilo de vida para cada participante.

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Mesmo sem demonstrar parentesco direto ou ancestrais comuns próximos, uma análise genética das duplas encontrou similaridades nas composições genéticas.

O estudo também mostrou que, apesar de terem genes parecidos, a expressão gênica era diferente. O microbioma de cada pessoa, por exemplo, é fortemente influenciado por questões como nutrição, exercício e tabagismo.

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Apesar do tamanho amostral pequeno, os resultados, os autores descrevem os resultados como “impressionantes”.

“Essas descobertas não fornecem pistas só sobre a genética do nosso aspecto facial e provavelmente outros traços físicos e de personalidade, mas também destacam o quanto do que somos e o que nos define é realmente herdado ou adquirido durante nossa vida,” escrevem no artigo.

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