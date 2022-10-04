Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

Como vai funcionar a nova rotulagem nas embalagens de alimentos

Mudanças de rotulagem estipuladas pela Anvisa passam a valer a partir deste domingo (9). Países como o Chile já seguem regras semelhantes.

Por Leo Caparroz 4 out 2022, 19h10 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Embalagem de bolacha chilena com a mesma legislação que o Brasil vai adotar.
 (Dosemuno/Divulgação)
Continua após publicidade
Como vai funcionar a nova rotulagem nas embalagens de alimentos Priorizar nos meus resultados Google

Vá à cozinha, pegue o produto industrializado mais próximo de você e observe sua embalagem. Existe, em algum lugar dela, uma tabela com informações importantes. Esses valores nutricionais incluem a quantidade de sódio, carboidratos, o valor energético, gorduras entre outros.

Publicada em 8 de outubro de 2020, a RDC n° 429 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) modificou algumas das obrigatoriedades da tabela nutricional. A nova rotulagem deve entrar em vigor para todos os produtos lançados a partir do dia 9 de outubro de 2022, próximo domingo. Produtos que já estão no mercado devem alterar suas embalagens atuais até o mesmo dia de 2023. Segundo órgão oficial, o propósito dessas alterações é “melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos dos alimentos e, assim, auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes”.

Confira as mudanças que você deve encontrar nas embalagens a partir da próxima semana.

Tabela nutricional

A primeira mudança será a padronização da tabela nutricional. Antes, os produtos podiam adequar o gráfico ao estilo de seus rótulos – mudar cores, deixar o fundo transparente e afins. Não mais: a tabela passa a exigir, obrigatoriamente, letras pretas no fundo branco. O objetivo é facilitar a legibilidade e evitar a ocorrência de contrastes.

Siga
Continua após a publicidade

Ela também deve ficar perto da lista de ingredientes, não pode ficar cortada, encoberta ou em área de difícil visualização. A única exceção são os produtos em embalagens pequenas (considerados aqueles com rotulagem menor que 100 cm²). Nesse caso, ela pode ficar em partes encobertas, porém acessíveis.

Tabela nutricional da nova legislação para embalagens de alimentos com alto teor.
Marcadas nas caixas, estão as mudanças que entrarão em vigor. (Anvisa/Divulgação)
Continua após a publicidade

As mudanças não são só estéticas. Os rótulos agora precisam diferenciar os açúcares totais dos açúcares adicionados – ou seja, todo tipo de açúcar que tenha sido somado durante o processamento, o que exclui os presentes naturalmente em produtos lácteos ou frutas, por exemplo.

Ela também deve mostrar todas as informações nutricionais por 100g ou 100ml, e indicar quantas porções estão contidas na embalagem. Isso deve facilitar a comparação dos valores entre produtos.

Continua após a publicidade

Rotulagem nutricional frontal

A partir da próxima semana, as embalagens precisarão indicar, com um selo na parte da frente, se seus produtos contém altos níveis de sódio, gorduras saturadas ou açúcares adicionados.

Os modelos vão seguir o exemplo chileno – que está na foto principal deste texto. O alerta deve ocupar uma área entre 2% a 7% na área superior frontal da embalagem. A ideia é avisar sobre o alto índice de componentes relevantes para a saúde.

Continua após a publicidade
Modelo da nova legislação para embalagens de alimentos com alto teor.
Esses são os modelos dos avisos que deverão constar nas embalagens, caso atendam aos valores nutricionais estipulados. (Anvisa/Divulgação)

O selo de “Alto conteúdo de açúcar adicionado” deve ser adicionado nos alimentos sólidos que tiverem 15 g ou mais de açúcar adicionado para cada 100 g de alimento, ou 7.5 g por 100ml para os alimentos líquidos.

Continua após a publicidade

Já o de “Alto conteúdo de gordura saturada” requer 6g/100g de alimento para os sólidos e 3g/100ml para os líquidos. Por fim, para que seja incluído “Alto conteúdo de sódio”, basta que o alimento tenha 0,6g/100g para os sólidos e 0,3g/100ml para os líquidos.

O objetivo dessas novas normas de embalagens é facilitar o controle da população sobre o que está consumindo. Com os selos, por exemplo, fica mais fácil identificar e evitar produtos prejudiciais à saúde, se desejar.

Aplicada de maneira similar no Chile, esse tipo de legislação já ganhou a confiança da população: segundo um estudo, boa parte da população baseia suas compras nos alertas contidos nas embalagens. Ao ter a informação fácil do conteúdo desses produtos, o consumidor também ganha mais controle de sua própria saúde.

Publicidade
TAGS:
açúcar
embalagens
GORDURA SATURADA
Nutrição
nutricional
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).