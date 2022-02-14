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Saúde

Exercício após vacina aumenta a produção de anticorpos, indica estudo

Pessoas que fizeram 90 minutos de atividade física nas 4 semanas após receber a vacina da Pfizer contra Covid-19 ou vacinas contra a gripe apresentaram melhor resposta imunológica.

Por Luisa Costa 14 fev 2022, 17h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
pessoa correndo enquanto faz exercícios
 (Chander R/Unsplash)
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Exercício após vacina aumenta a produção de anticorpos, indica estudo Priorizar nos meus resultados Google

Fazer uma caminhada acelerada ou andar de bicicleta logo após receber uma vacina pode aumentar a produção de anticorpos, segundo os resultados preliminares de novo estudo publicado na revista Brain, Behavior, and Immunity

Pesquisadores da Universidade Estadual de Iowa (Estados Unidos) analisaram o efeito de 90 minutos de exercício físico (de intensidade leve a moderada) na resposta imunológica a três vacinas – duas contra a gripe e a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech.

Nas quatro semanas seguintes à injeção, as pessoas que realizaram uma sessão de atividade física seguindo as orientações dos pesquisadores produziram mais anticorpos em comparação aos outros participantes. 

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A relação entre atividade física e uma boa imunidade já é conhecida. Enquanto as vacinas ajudam o sistema imunológico a identificar e combater um vírus em nosso organismo, por exemplo, a atividade física também mobiliza nossas defesas de outras formas.

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Um dos motivos para isso pode ser o aumento de fluxo sanguíneo causado pelo exercício, que ajuda as células do sistema imunológico a se moverem pelo organismo – e eleva suas chances de detectarem algo estranho. 

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“Mas muito mais pesquisas são necessárias para responder o porquê e como [se dá o impulso imunológico]. Várias mudanças ocorrem em nosso corpo quando nos exercitamos – metabólicas, bioquímicas, neuroendócrinas, circulatórias”, afirma Marian Kohut, autora principal do estudo, em comunicado. “Portanto, provavelmente há uma combinação de fatores que contribuem para a resposta de anticorpos que encontramos em nosso estudo”.

A ciência vem mostrando há algum tempo que exercícios podem melhorar o efeito de imunizantes. Um estudo recente feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, indicou que um estilo de vida ativo poderia melhorar a resposta imune induzida pela CoronaVac.

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Estudos anteriores também mostraram que o exercício físico dificulta o agravamento da Covid-19. A hospitalização pela doença seria 34% menor entre pessoas que praticavam 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada a cada semana.

Mas, diferentemente de experimentos anteriores, o novo estudo focou no efeito do exercício físico (aeróbico e padronizado) realizado após a imunização – e procurou determinar qual seria a duração ideal da atividade. 

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“Nossos resultados preliminares são os primeiros a demonstrar que uma quantidade específica de tempo pode aumentar a resposta de anticorpos do corpo [às vacinas testadas]”, afirma Kohut.

Os pesquisadores testaram se uma sessão de 45 minutos de exercício poderia causar o mesmo aumento de anticorpos que os 90 minutos, mas o treino mais curto não fortaleceu a resposta imunológica.

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Eles também mostraram que pessoas com diferentes níveis de condicionamento físico poderiam se beneficiar do exercício pós-vacina – quase metade dos participantes tinha IMC (índice de massa corporal) na categoria de sobrepeso ou obesidade.

Além disso, o que importava nos 90 minutos de exercício era o ritmo constante – com frequência cardíaca em torno de 120 a 140 batimentos por minuto –, em vez da distância percorrida a pé ou em bicicleta.

Segundo os resultados do estudo, o exercício físico pode turbinar a resposta imunológica à vacina sem aumentar seus efeitos colaterais

Os pesquisadores vão continuar acompanhando os participantes nos seis meses pós-imunização para avaliar suas respostas imunológicas. Eles também começaram outro estudo que vai avaliar o efeito do exercício físico em pessoas que recebem doses de reforço.

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TAGS:
Covid-19
EXERCÍCIO FÍSICO
Gripe
sistema imunológico
vacina
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