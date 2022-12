Uma pesquisa identificou quatro pontos chave que fazem a diferença para quem procura acordar bem e revigorado pela manhã ao invés de brigar com o despertador. Segundo os cientistas, independentemente da genética, a atenção a esses fatores pode nos ajudar a começarmos melhor as manhãs.

Os pesquisadores avaliaram 833 voluntários. A maioria era irmão gêmeo, o que é útil em pesquisas do tipo: dessa forma é possível desconsiderar variações genéticas (já que o DNA dos irmãos é igual) e focar apenas nos efeitos da mudança de hábito.

Durante duas semanas, os participantes receberam refeições padronizadas, usavam relógios que mediam o sono e a atividade e um monitor contínuo de glicose para registrar os níveis de açúcar no sangue após as refeições. Os voluntários também avaliaram seu estado de alerta em vários pontos do dia.

Intuitivamente, o primeiro ponto é o perfil do sono: a duração, o tempo e a eficiência do sono durante a noite. Dormir mais e acordar mais tarde do que o normal está associado a um melhor estado de alerta pela manhã.

Continua após a publicidade

O segundo foi a quantidade de exercícios que as pessoas fizeram no dia anterior. Níveis mais altos de atividade física durante o dia – e menos à noite – foram associados a um sono mais contínuo e ininterrupto. Isso fez com que os participantes acordassem mais alertas.

O terceiro ponto é o café da manhã. Os participantes que começaram o dia ingerindo mais carboidratos ficaram mais alertas, enquanto os que ingeriram mais proteínas sentiram o contrário. Os pesquisadores mantiveram as refeições dos participantes com o mesmo número de calorias, para se concentrar no conteúdo nutricional dos alimentos.

Por último, o aumento nos níveis de açúcar no sangue após o café da manhã foi associado a uma piora na disposição. Outros fatores (esses não tão alteráveis) também influenciam no seu estado de alerta matinal, como o humor e a idade.

“Esta questão é também de relevância social, considerando que a incapacidade de manter o estado de alerta ao longo do dia é um importante fator causal do tráfego rodoviário e dos acidentes ocupacionais, responsáveis ​​por milhares de mortes todos os anos”, escrevem os pesquisadores em seu artigo, publicado pela Nature Communications.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram